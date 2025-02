Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla in tv: Sky o DAZN? Canale, diretta streaming, formazioni del Derby

Il Derby di Madrid è il grande evento del sabato, il calcio spagnolo e mondiale si ferma: dove vederlo in tv e streaming l'8 febbraio.

La prima contro la seconda. Il Derby di Madrid. La Liga si infiamma con il big match del 23esimo turno, che di fatto fa rima con Real contro Atletico. Match al quale il Barcellona, attualmente terzo in graduatoria, osserva con attenzione. Crocevia del torneo spagnolo, la nuova giornata sarà fondamentale nell'economia della classifica e in vista dei prossimi mesi, via via sempre più infuocati.

Il Derby di Madrid si gioca a cinque mesi dall'1-1 dell'andata, il secondo risultato con lo stesso risultato. La squadra di Ancelotti, stavolta padrona di casa, spera di cambiare un passato oramai di matrice Colchoneros, considerando l'ultimo successo del Real oramai distante ormai tre anni.

Pezzo forte non solo del calcio spagnolo, ma anche del sabato mondiale, la partita tra Real Madrid e Atletico Madrid è ciò che catalizzerà l'attenzione dei tifosi nel weekend pre-playoff di Champions League.