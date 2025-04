Real Madrid-Arsenal dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Madrid-Arsenal è la gara valida per il ritorno dei quarti di Champions League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un’impresa per provare a ribaltare il ko dell’andata e proseguire il cammino in Champions League. È quella che cerca il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che al Santiago Bernabeu sfida l’Arsenal nel ritorno di quarti di finale di Champions League.

I Gunners si presentano in Spagna con il rassicurante vantaggio maturato nella gara d’andata, conclusa sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Rice (doppietta) e Merino. Gli inglesi ovviamente sono i grandi favoriti per il passaggio del turno, ma la storia insegna che non bisogna mai dare per spacciato il Real Madrid.

Chi si qualificherà affronterà in semifinale una tra Aston Villa e PSG. Tutte le info su Real Madrid-Arsenal, quarto di finale di ritorno di Champions League: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.