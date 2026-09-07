“Real-Inter al debutto? Forse l’algoritmo che ha fatto il calendario parla italiano”: il solito Mourinho alla vigilia della Champions

Josè Mourinho non cambia mai. L’allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match che il suo Real Madrid giocherà contro l’Inter.
Al Bernabeu sarà sfida da libro cuore per il lusitano, nello stadio in cui con i nerazzurri completò lo storico triplete. A poco più di ventiquattr’ore della sfida contro Chivu, Mou ha sottolineato l’importanza delle due squadre che si affronteranno, capitanate da Kylian Mbappè (che ha affiancato l'allenatore nell'incontro coi media) e Lautaro Martinez.