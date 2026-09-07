“Real-Inter al debutto? Forse l’algoritmo che ha fatto il calendario parla italiano”: il solito Mourinho alla vigilia della Champions

Prima della conferenza vera e propria, in realtà, Mourinho ha parlato a Sky Sport, lasciandosi andare a una battuta sul fatto che un match di tale portata sia stato calendarizzato proprio alla prima giornata. “L’algoritmo ha scelto di giocare questa partita al primo turno. Non so se magari parlasse italiano” ha ironizzato lo Special One, alludendo i tre giocatori del Real squalificati per il match di domani: Eduardo Casalinga, Arda Güler e Bernardo Silva.

Il portoghese ha, comunque, poi aggiunto: “In campo saranno sempre undici contro undici, è importante avere giocatori forti e metterli sempre nelle migliori condizioni per fare bene”.