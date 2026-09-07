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Matteo Occhiuto

“Real-Inter al debutto? Forse l’algoritmo che ha fatto il calendario parla italiano”: il solito Mourinho alla vigilia della Champions

Champions League
Real Madrid vs Inter
J. Mourinho
Inter
Real Madrid

Lo Special One in conferenza stampa: "Saluterò Chivu prima e dopo la partita. Durante la gara l'Inter sarà solo un altro club, ma dopo..."

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Josè Mourinho non cambia mai. L’allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match che il suo Real Madrid giocherà contro l’Inter.

Al Bernabeu sarà sfida da libro cuore per il lusitano, nello stadio in cui con i nerazzurri completò lo storico triplete. A poco più di ventiquattr’ore della sfida contro Chivu, Mou ha sottolineato l’importanza delle due squadre che si affronteranno, capitanate da Kylian Mbappè (che ha affiancato l'allenatore nell'incontro coi media) e Lautaro Martinez.


  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    LA BATTUTA SUL CALENDARIO (E SUGLI ASSENTI)

    Prima della conferenza vera e propria, in realtà, Mourinho ha parlato a Sky Sport, lasciandosi andare a una battuta sul fatto che un match di tale portata sia stato calendarizzato proprio alla prima giornata. “L’algoritmo ha scelto di giocare questa partita al primo turno. Non so se magari parlasse italiano” ha ironizzato lo Special One, alludendo i tre giocatori del Real squalificati per il match di domani: Eduardo Casalinga, Arda Güler e Bernardo Silva. 

    Il portoghese ha, comunque, poi aggiunto: “In campo saranno sempre undici contro undici, è importante avere giocatori forti e metterli sempre nelle migliori condizioni per fare bene”.

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    L’ELOGIO ALL’INTER

    Mourinho, poi, in conferenza ha elogiato il lavoro dell’Inter in questi anni. “Parliamo di una grandissima squadra - ha sottolineato lo Special One - che può giocare a occhi chiusi. Da Conte a Inzaghi e Chivu, da sei anni fanno benissimo. L’unica sorpresa è che non abbiano mai vinto la Champions”.

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  • Chivu Inter Parma Serie A ScudettoGetty Images

    MOURINHO SU CHIVU: “SEMPRE UNO DEI MIEI”

    Mourinho, successivamente, è stato interpellato sul suo rapporto con Chivu, domani suo avversario in panchina e in passato suo giocatore proprio all’Inter. Con lui ci fu qualche tensione, qualche mese fa, quando il portoghese aveva in maniera sibillina discusso i curriculum degli allenatori delle big di A, sottolineando implicitamente la poca esperienza di Chivu. Mou, però, ha spiegato: “Cristian sarà sempre uno dei miei, sono felice per lui e per quello che sta riuscendo a fare, lo saluterò prima e dopo la partita”.

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  • Inter Milan's Portuguese coach Jose MouAFP

    IL RICORDO DEL TRIONFO DI MADRID

    Spazio anche ai ricordi di Josè. “Ovviamente al Bernabeu con l’Inter ho vinto una Champions, ma qui ci ho perso anche una semifinale ai rigori. Ho vissuto i miei momenti migliori e quelli peggiori, ma non ci penso. Il legame emotivo con l’Inter sarà importante, ma non durante: in quel momento sarà solo un altro club. Spero di vederli più in avanti nella competizione”.


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