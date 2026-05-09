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Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Razzismo contro Davis in Cagliari-Udinese, Zaniolo attacca Dossena? "Non dovrebbe più giocare a calcio"

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Nicolò Zaniolo, via social, punta il dito in merito all'episodio che avrebbe visto coinvolto Davis: "Il collega ha insultato i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle, dovrebbe vergognarsi". Il destinatario è Dossena?

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Il caos scatenatosi sul gong di Cagliari-Udinese continua a consegnare strascichi.


A dire la sua in merito al presunto episodio di razzismo, che avrebbe visto come vittima Keinan Davis, è stato Nicolò Zaniolo: nel mirino del numero 10 dei friulani, pur senza citarlo, sarebbe finito Alberto Dossena.


Motivo? Stando alle accuse degli avversari, sarebbe stato il difensore dei sardi ad aver apostrofato con epiteti discriminatori l'attaccante di Runjaic.


Ecco cosa ha detto in merito a quanto accaduto, via Instagram, Zaniolo.

  • "IL COLLEGA HA INSULTATO I MIEI FIGLI E IL MIO COMPAGNO"

    "Il collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle", si legge nel primo stralcio della Story di Zaniolo.


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  • "NON DOVREBBE PIÙ CALCARE I CAMPI DI CALCIO"

    Il quale, inoltre, ha aggiunto: "Dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".


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  • LA INSTAGRAM STORY DI ZANIOLO


    Zaniolo Instagram Story Davis razzismo Cagliari Udinese 09052026Instagram


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