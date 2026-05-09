Razzismo contro Davis in Cagliari-Udinese, Zaniolo attacca Dossena? "Non dovrebbe più giocare a calcio" Serie A Cagliari vs Udinese Cagliari Udinese

Nicolò Zaniolo, via social, punta il dito in merito all'episodio che avrebbe visto coinvolto Davis: "Il collega ha insultato i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle, dovrebbe vergognarsi". Il destinatario è Dossena?

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