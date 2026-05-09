Razzismo contro Davis in Cagliari-Udinese, Zaniolo attacca Dossena? "Non dovrebbe più giocare a calcio"

Il caos scatenatosi sul gong di Cagliari-Udinese continua a consegnare strascichi.
A dire la sua in merito al presunto episodio di razzismo, che avrebbe visto come vittima Keinan Davis, è stato Nicolò Zaniolo: nel mirino del numero 10 dei friulani, pur senza citarlo, sarebbe finito Alberto Dossena.
Motivo? Stando alle accuse degli avversari, sarebbe stato il difensore dei sardi ad aver apostrofato con epiteti discriminatori l'attaccante di Runjaic.
Ecco cosa ha detto in merito a quanto accaduto, via Instagram, Zaniolo.