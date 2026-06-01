Rayan ha conquistato il Brasile dopo il Bournemouth: l'ex "sconosciuto" incanta Ancelotti e mette nel mirino i Mondiali

Per comprendere quanto sia stata rapida l'ascesa di Rayan, uno dei magnifici 26 convocati da Carlo Ancelotti per i Mondiali, torna alla mente un episodio di un paio d'anni fa, agosto 2024. Tempi in cui l'esterno oggi al Bournemouth è uno sconosciuto, o quasi.
Nel caso di André, centrocampista che oggi gioca nel Wolverhampton appena retrocesso in Championship, è meglio togliere il "quasi". Entrambi hanno talento da vendere, e non a caso voleranno presto in Premier League. Ma quella notte sono uno contro l'altro: André con la maglia del Fluminense, Rayan con quella del Vasco da Gama.
Ebbene, nel 2024 la Festa del papà versione brasiliana cade proprio l'11 agosto. Il giorno di Vasco-Fluminense. I giocatori sulla casacca portano il nome del padre, iniziativa che qui si fa per la Festa della mamma, e su quella di Rayan c'è scritto "Valkmar".
In un momento particolarmente teso del clássico, André guarda dietro le spalle dell'avversario e lo chiama: "Ehi, Valkmar". È una provocazione, ovvio. André sa che ha di fronte Rayan, non Valkmar. L'avversario la prende un po' così. Ma un paio d'anni dopo, la rivincita si è consumata a tutti gli effetti.