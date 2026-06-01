Rayan ha conquistato il Brasile dopo il Bournemouth: l'ex "sconosciuto" incanta Ancelotti e mette nel mirino i Mondiali

André, che pure è stato per diverso tempo nel giro della Nazionale, ai Mondiali non ci andrà. Paga la pessima stagione dei Wolves, retrocessi con larghissimo anticipo. Rayan, invece, sì. E domenica sera ha giustificato la scelta di Ancelotti.

Il Brasile ha travolto Panama per 6-2 al Maracanã e una delle reti l'ha messa a segno proprio il giocatore del Bournemouth. Una perla, peraltro: il portiere ospite ha sbagliato il rinvio, lui ha intercettato palla e con la porta sguarnita ha fatto partire un morbidissimo lob mancino incastonando la sfera quasi sotto l'incrocio. Un golaço, come dicono laggiù.

E dire che Rayan era pure partito dalla panchina. Il titolare designato, almeno per il momento, è Luiz Henrique dello Zenit. Ancelotti ha detto che "l'undici per i Mondiali ricalcherà per larga parte quello contro Panama", ma uno dei ballottaggi alla fine si è già creato proprio a destra.