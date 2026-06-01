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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Rayan ha conquistato il Brasile dopo il Bournemouth: l'ex "sconosciuto" incanta Ancelotti e mette nel mirino i Mondiali

Coppa del Mondo
Brasile

Il mancino è andato a segno con un gran goal nell'amichevole contro Panama, confermandosi anche in Nazionale dopo l'impatto super in Premier League. E ora la sua portentosa ascesa può condurlo a una maglia da titolare.

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Per comprendere quanto sia stata rapida l'ascesa di Rayan, uno dei magnifici 26 convocati da Carlo Ancelotti per i Mondiali, torna alla mente un episodio di un paio d'anni fa, agosto 2024. Tempi in cui l'esterno oggi al Bournemouth è uno sconosciuto, o quasi.

Nel caso di André, centrocampista che oggi gioca nel Wolverhampton appena retrocesso in Championship, è meglio togliere il "quasi". Entrambi hanno talento da vendere, e non a caso voleranno presto in Premier League. Ma quella notte sono uno contro l'altro: André con la maglia del Fluminense, Rayan con quella del Vasco da Gama.

Ebbene, nel 2024 la Festa del papà versione brasiliana cade proprio l'11 agosto. Il giorno di Vasco-Fluminense. I giocatori sulla casacca portano il nome del padre, iniziativa che qui si fa per la Festa della mamma, e su quella di Rayan c'è scritto "Valkmar".

In un momento particolarmente teso del clássico, André guarda dietro le spalle dell'avversario e lo chiama: "Ehi, Valkmar". È una provocazione, ovvio. André sa che ha di fronte Rayan, non Valkmar. L'avversario la prende un po' così. Ma un paio d'anni dopo, la rivincita si è consumata a tutti gli effetti.

  • IL GOLAÇO CONTRO PANAMA

    André, che pure è stato per diverso tempo nel giro della Nazionale, ai Mondiali non ci andrà. Paga la pessima stagione dei Wolves, retrocessi con larghissimo anticipo. Rayan, invece, sì. E domenica sera ha giustificato la scelta di Ancelotti.

    Il Brasile ha travolto Panama per 6-2 al Maracanã e una delle reti l'ha messa a segno proprio il giocatore del Bournemouth. Una perla, peraltro: il portiere ospite ha sbagliato il rinvio, lui ha intercettato palla e con la porta sguarnita ha fatto partire un morbidissimo lob mancino incastonando la sfera quasi sotto l'incrocio. Un golaço, come dicono laggiù.

    E dire che Rayan era pure partito dalla panchina. Il titolare designato, almeno per il momento, è Luiz Henrique dello Zenit. Ancelotti ha detto che "l'undici per i Mondiali ricalcherà per larga parte quello contro Panama", ma uno dei ballottaggi alla fine si è già creato proprio a destra.

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  • Fulham v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN 2026 DA SOGNO

    Fino alla fine del 2025, Rayan era "appena" uno degli ultimi talenti del calcio brasiliano. Uno dei migliori, a dire il vero. Sia del panorama nazionale che, evidentemente, del Vasco da Gama, formazione modesta anche se finalista perdente della Copa do Brasil.

    Da gennaio, il mondo di Rayan si è ribaltato da così a così. Le voci sull'interesse del Milan non hanno trovato seguito, la Lazio ci ha provato ma a sua volta si è dovuta arrendere. E così sulla scena ha fatto irruzione la solita Premier League, con il suo fascino e i suoi denari, portandolo via da Rio de Janeiro.

    Il Bournemouth di Andoni Iraola, allenatore sempre più sulla bocca di tutti, è stato visto come la destinazione ideale da tutti: anche dallo stesso Rayan. 28 i milioni di euro versati nelle casse del Vasco. Per il calciatore, la possibilità di crescere gradualmente in un contesto adatto alla sua crescita.

    Spoiler che tanto spoiler non è: c'è riuscito. Tanto da meritarsi a marzo la prima chiamata nel Brasile da parte di Ancelotti, in occasione delle amichevoli contro Francia e Croazia. All'esordio nel finale coi croati non ha lasciato traccia. Tanto che pochi, ai tempi, si sarebbero attesi un simile exploit.

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  • UN ESORDIO FULMINANTE

    Rayan non ha perso tempo. Non ha necessitato di un lungo periodo di adattamento, non ha avuto troppe difficoltà a integrarsi in un nuovo ambiente, un nuovo spogliatoio, con un nuovo allenatore, parlando una lingua diversa. Il tutto a 19 anni, per la prima volta fuori dal Brasile.

    L'esordio in Premier League è arrivato il 31 gennaio, pochi giorni dopo la chiusura dell'operazione tra Vasco e Bournemouth. Ed è stato un debutto da sogno, ironia della sorte proprio in casa del Wolverhampton e di André, colui che un anno prima non sapeva - o fingeva di non sapere - con chi stava litigando.

    Al Molineux Rayan è partito dalla panchina, come si conviene ai nuovi acquisti. A una ventina di minuti circa dalla fine, ecco il momento più atteso: Iraola ha richiamato Adli e ha mandato in campo il baby brasiliano. Forse senza aspettarsi grandi cose, forse pregustando quel che sarebbe accaduto.

    Rayan ha prima condotto un contropiede solitario mandando Toth a tanto così dal raddoppio. E poi, in pieno recupero, è sgusciato in area da sinistra, si è portato sul fondo e ha fatto partire un perfetto centro basso che Scott ha trasformato sottomisura nel definitivo 0-2. E dunque sì, assist alla prima presenza. Niente male.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    "NON SI LASCIA CONDIZIONARE DALLA PRESSIONE"

    Rayan, insomma, aveva già fatto capire pochi minuti dopo aver messo piede per la prima volta su un terreno di Premier League di che cosa fosse capace. Ma se è vero che confermarsi è notoriamente più complicato, è stato capacissimo di fare anche quello.

    Iraola gli ha dato la chance di ripetersi, questa volta da titolare. E Rayan non ha tradito, segnando nelle due successive partite contro Aston Villa ed Everton. A proposito della sfida vinta 2-1 in casa dei Toffees il 10 febbraio: il giovanissimo brasiliano ha prima sbagliato concedendo un rigore agli avversari dopo aver portato ingenuamente palla nella propria area, poi si è riscattato segnando di testa il momentaneo pareggio.

    "Dobbiamo accettare questo tipo di errori, soprattutto per i giovani - ha detto Iraola dopo quella partita - Rayan è arrivato in un nuovo campionato e ha solo 19 anni. Sa di non poter fare cose del genere nella propria area. Ma poi ha dimostrato carattere, è uno che non si lascia condizionare dalla pressione. Penso che sia stata una buona esperienza formativa per lui. E alla fine non ci è costata punti".

    Rayan ha rimediato quasi immediatamente al piccolo incidente di percorso, poi è rimasto a secco per un po' collezionando qualche prestazione oscillante, normale per uno della sua età. Tra aprile e maggio, però, eccolo scatenarsi di nuovo: un assist e tre goal in quattro partite di fila, numeri fondamentali per il sesto posto finale del Bournemouth, arrivato pure a sognare la Champions League.

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  • LA STIMA DI ANCELOTTI

    Il nuovo capitolo si chiama Brasile. Una volta saputo della convocazione per i Mondiali, Rayan ha esultato su Instagram sottolineando di "non aver mai desistito nei momenti difficili". Dal ritiro del Brasile, nei giorni scorsi, ha parlato invece di "sensazione che non si può spiegare".

    Però nulla è avvenuto per caso. La qualità è indiscutibile e si abbina a un carattere deciso, che gli ha permesso di imporsi rapidamente anche nel campionato più difficile del mondo e conquistarsi la stima di Ancelotti.

    "È un giocatore potente, di qualità e con un ottimo atteggiamento in campo - diceva di lui l'allenatore italiano a marzo - Sta giocando molto bene in un campionato difficile come la Premier League. È giovane e ha sicuramente un futuro in Nazionale. Per quello che sta facendo, merita di essere qui con noi".

    Dopo l'amichevole contro Panama, e dopo cinque mesi del genere, in Brasile si sta lentamente alzando un coro di voci: non pochi vorrebbero Rayan titolare a destra nel 4-2-3-1 di Ancelotti. Intanto, l'ex sconosciuto si è fatto un nome. E ora non ha più intenzione di fermarsi.

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