Rayan Cherki 'on fire': è l'arma più potente del Manchester City contro l'Arsenal nella corsa al titolo

Il City potrebbe essere in una posizione migliore se Guardiola avesse schierato Cherki più spesso. Nell’andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, il giovane è entrato a 21 minuti dalla fine, quando il punteggio era già sul 3-0.

Pochi giorni dopo era di nuovo in panchina contro il West Ham, scelta poco comprensibile visto lo stile prudente di Nuno Espirito Santo, che Cherki avrebbe potuto mettere in crisi.

Guardiola lo ha inserito all’ora di gioco sull'1-1 e Cherki ha subito portato la creatività che serviva. Ma era troppo tardi: il City è rimasto a nove punti dall’Arsenal. Dopo la partita Guardiola ha ammesso: "Cherki meritava di giocare dall’inizio".

"Ora potete criticarmi aspramente per la scelta, me lo merito", ha ammesso. "A volte è una questione di equilibrio: con Haaland e Doku o Cherki in campo siamo troppo sbilanciati e perdiamo la stabilità necessaria in Premier League".



