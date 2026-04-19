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Richard Martin

Rayan Cherki 'on fire': è l'arma più potente del Manchester City contro l'Arsenal nella corsa al titolo

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Manchester City vs Arsenal
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Rayan Cherki è la carta vincente del Manchester City nella sfida decisiva per il titolo di Premier League contro l'Arsenal, in programma domenica all'Etihad.

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Quest’anno si segnano meno goal a partita rispetto all’anno scorso e anche i passaggi e gli attacchi diretti sono diminuiti. Sono invece aumentati i goal su calcio piazzato e i lanci lunghi, più che raddoppiati. Il tempo effettivo di gioco è calato.

L'Arsenal, capolista della Premier League, è spesso accusato di alimentare queste tendenze, con Mikel Arteta che predilige la concretezza allo spettacolo pur di conquistare il primo titolo dopo 22 anni.

Per questo molti neutrali sperano nel Manchester City, ancora simbolo di calcio offensivo ed entusiasmo. E c’è un giocatore, più di ogni altro, che incarna questa rinascita: Rayan Cherki.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    In prima linea nella rimonta

    Con i suoi palleggi, gli assist di rabona, le maglie degli avversari indossate in panchina e le sue giocate estemporanee, Cherki guida la ribellione contro il calcio meccanizzato dell’Arsenal.

    Fin dai tempi dell’accademia del Lione ha entusiasmato il pubblico con le sue giocate e a 16 anni è entrato nella storia del club come il più giovane marcatore.

    Il suo percorso non è stato facile: in almeno un'occasione si è messo in cattiva luce con ogni allenatore per il suo stile troppo sicuro di sé.

    Il suo individualismo lo rende un acquisto affascinante per Guardiola, e va ricordato che molti dubitavano potesse prosperare sotto un tecnico che ha limitato la creatività di Jack Grealish e si è scontrato con Zlatan Ibrahimovic.

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  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Conquistare Guardiola

    Guardiola ha ammesso di sentirsi a disagio per alcune delle azioni più audaci di Cherki.

    Ha scosso la testa quando Cherki ha fatto un gioco di prestigio con la palla nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal, un gesto troppo esibizionista, e l'ha invitato a ispirarsi a Lionel Messi e a mantenere le cose semplici dopo il suo splendido assist di rabona contro il Sunderland.

    Di recente, però, il fantasista è stato così decisivo nella rincorsa al titolo che Guardiola ha capito: meglio lasciare che Cherki sia Cherki.

    Prima della sfida col Chelsea, l’allenatore ha dichiarato: “Rayan è un giocatore speciale, un’anima libera. A me piace controllare, ma a volte in panchina è dura guardarlo.

    Prende il pallone, inizia i suoi numeri e il mio istinto è gridare: 'Rayan, gioca semplice!'. Ma se glielo ordinassi, distruggerei il giocatore, togliendogli la sua qualità. Quello che ha fatto contro Arsenal e Liverpool è stato eccezionale.

    Voglio rivederlo. Se lo sente, lo faccia: esca, si esprima, si diverta e mostri al mondo quanto è bravo”.

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  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    "Gli passeremo la palla"

    Contro il Chelsea, Cherki ha acceso la partita del City: prima un cross preciso per la testa di Nico O’Reilly, poi un dribbling magico e un assist perfetto per il goal di Marc Guehi.

    A Stamford Bridge è stato così bravo che Guardiola lo ha esentato dal lavoro difensivo.

    "I suoi genitori ci hanno regalato un talento da schierare vicino a Haaland, ma a volte gioca vicino a Donnarumma e questo è inutile", ha detto dopo la vittoria che ha portato il City a un passo dall'Arsenal.

    "Nel primo tempo ha giocato vicino a me. Deve restare vicino a Haaland, agli esterni e ai centrocampisti offensivi, usando il talento che mamma e papà gli hanno dato. Quando lo farà, diventerà un giocatore straordinario grazie alla sua mentalità e al suo atteggiamento. Gli porteremo la palla, non deve abbassarsi a recuperarla".


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Può eguagliare le statistiche di De Bruyne"

    I tifosi del City hanno mostrato delusione quando Cherki è stato ingaggiato al posto di Florian Wirtz, ma l'ex difensore del City Gaël Clichy, che lo ha allenato nella Nazionale Under 21 francese come vice di Thierry Henry, è convinto del suo successo.

    "Per qualità tecniche non ho mai visto nessuno come lui", ha detto Clichy aGOAL lo scorso settembre. "Se migliora il movimento senza palla, può raggiungere i livelli di Kevin De Bruyne: negli spazi stretti crea sempre pericolo".

    Solo Bruno Fernandes conta più assist in Premier League, ma Cherki è primo per occasioni create da azione, con un solo assist su palla inattiva.


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  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    L'ammissione di Guardiola

    Il City potrebbe essere in una posizione migliore se Guardiola avesse schierato Cherki più spesso. Nell’andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, il giovane è entrato a 21 minuti dalla fine, quando il punteggio era già sul 3-0.

    Pochi giorni dopo era di nuovo in panchina contro il West Ham, scelta poco comprensibile visto lo stile prudente di Nuno Espirito Santo, che Cherki avrebbe potuto mettere in crisi.

    Guardiola lo ha inserito all’ora di gioco sull'1-1 e Cherki ha subito portato la creatività che serviva. Ma era troppo tardi: il City è rimasto a nove punti dall’Arsenal. Dopo la partita Guardiola ha ammesso: "Cherki meritava di giocare dall’inizio".

    "Ora potete criticarmi aspramente per la scelta, me lo merito", ha ammesso. "A volte è una questione di equilibrio: con Haaland e Doku o Cherki in campo siamo troppo sbilanciati e perdiamo la stabilità necessaria in Premier League".


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cherki arma contro l'Arsenal

    Sembrava che Guardiola avesse lasciato Cherki fuori per imitare l'equilibrio di Arteta. Invece, da allora lo ha schierato titolare e il talento del City non lo ha deluso.

    Il francese è stato brillante nella finale di Carabao Cup e nella vittoria per 4-0 sul Liverpool, prima della sua prova magistrale contro il Chelsea. Ora è certo che domenica sarà titolare.

    Mercoledì i 'Gunners' hanno pareggiato 0-0 con lo Sporting, raggiungendo le semifinali di Champions, e proveranno a ripetere l’impresa all’Etihad. Guardiola ha avvertito: “Se perdiamo, è finita”, ma anche un pari potrebbe bastare all’Arsenal, che resterebbe avanti di sei punti a sei giornate dal termine.

    In realtà è una finale e serve vincere: Guardiola chiede aggressività. "Se la fiducia si comprasse al supermercato, l'avremmo già presa", ha detto.

    Ma non deve acquistarla: gli basta liberare Cherki, un giocatore che non sembra conoscere il nervosismo.


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