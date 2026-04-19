Rayan Cherki 'on fire': è l'arma più potente del Manchester City contro l'Arsenal nella corsa al titolo

Quest’anno si segnano meno goal a partita rispetto all’anno scorso e anche i passaggi e gli attacchi diretti sono diminuiti. Sono invece aumentati i goal su calcio piazzato e i lanci lunghi, più che raddoppiati. Il tempo effettivo di gioco è calato.
L'Arsenal, capolista della Premier League, è spesso accusato di alimentare queste tendenze, con Mikel Arteta che predilige la concretezza allo spettacolo pur di conquistare il primo titolo dopo 22 anni.
Per questo molti neutrali sperano nel Manchester City, ancora simbolo di calcio offensivo ed entusiasmo. E c’è un giocatore, più di ogni altro, che incarna questa rinascita: Rayan Cherki.