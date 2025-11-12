Pubblicità
Nino Caracciolo

Ravaglia o Pessina, chi è il titolare senza Skorupski: le scelte di Italiano per la porta del Bologna

Vincenzo Italiano sarà costretto a rinunciare all’infortunato Skorupski almeno fino a metà dicembre: a sostituirlo sarà con ogni probabilità Ravaglia e non il baby Pessina, all’esordio contro il Napoli.

Un cambio obbligato tra i pali rossoblù. Vincenzo Italiano sarà costretto anche per le prossime partite a rinunciare a Lukasz Skorupski, ai box per un infortunio muscolare rimediato nei minuti iniziale della gara contro il Napoli.

A prendere il suo posto tra i pali in quell’occasione è stato il 17enne Massimo Pessina – all’esordio assoluto in Serie A – e non il secondo portiere Federico Ravaglia.

Ma su chi ricadrà la scelta di Vincenzo Italiano nelle prossime gare? In attesa del rientro di Skorupski chi sarà il portiere titolare tra Ravaglia e Pessina?

  • QUANDO TORNA SKORUPSKI

    Gli esami a cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: il portiere polacco dovrà rimanere ai box per circa 45 giorni, il suo rientro in campo è previsto tra metà e fine dicembre.

  • LE GERARCHIE INIZIALI

    Nelle gerarchie iniziali di Vincenzo Italiano, Lukasz Skorupski è il titolare, mentre il suo vice è Federico Ravaglia (12 partite per lui nella passata stagione in Serie A e 1 in Champions League, oltre a due gare di Coppa Italia). Il terzo portiere è invece il giovane Massimo Pessina.

  • L’ESORDIO DI PESSINA

    Contro il Napoli a sostituire l’infortunato Lukasz Skorupski è stato Massimo Pessina, al suo esordio assoluto in Serie A. In occasione della sfida contro i campioni d’Italia in carica, infatti, Ravaglia era indisponibile a causa di un problema alla caviglia.

  • CHI GIOCA TITOLARE TRA PESSINA E RAVAGLIA?

    Già a partire della gara di campionato contro l’Udinese in programma subito dopo la sosta e anche per le prossime, a sostituire l’infortunato Lukasz Skorupski sarà con ogni probabilità Ravaglia (che dovrebbe recuperare dall’infortunio), portiere esperto e che offre garanzie a Italiano, rimasto comunque piacevolmente colpito dalla personalità del baby Pessina.

