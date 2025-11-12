Ravaglia o Pessina, chi è il titolare senza Skorupski: le scelte di Italiano per la porta del Bologna

Un cambio obbligato tra i pali rossoblù. Vincenzo Italiano sarà costretto anche per le prossime partite a rinunciare a Lukasz Skorupski, ai box per un infortunio muscolare rimediato nei minuti iniziale della gara contro il Napoli.
A prendere il suo posto tra i pali in quell’occasione è stato il 17enne Massimo Pessina – all’esordio assoluto in Serie A – e non il secondo portiere Federico Ravaglia.
Ma su chi ricadrà la scelta di Vincenzo Italiano nelle prossime gare? In attesa del rientro di Skorupski chi sarà il portiere titolare tra Ravaglia e Pessina?