Ravaglia in lacrime al termine di Napoli-Bologna, Italiano lo consola: "Ha fatto grandi cose in semifinale: mi dispiace perché ha questi colori tatuati addosso"

La serata di Ravaglia contro il Napoli era partita sotto buoni auspici, ricordando la prestazione superlativa della semifinale contro l’Inter, in cui era stato nettamente il migliore in campo.

Nella prima mezz’ora, alcuni interventi decisivi gli hanno permesso di mantenere inviolata la porta, ma nulla ha potuto sul sinistro calibrato di Neres, che dalla distanza ha infilato il pallone all’incrocio dei pali.

Nella ripresa, però, un errore ha condannato il Bologna: nel tentativo di costruire dal basso, Ravaglia ha cercato di servire Lucumí, ma la traiettoria è stata intercettata dall’ala brasiliana del Napoli, che ha segnato con uno scavetto elegante, firmando la doppietta decisiva per il trionfo partenopeo.