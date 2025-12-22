Ravaglia in lacrime al termine di Napoli-Bologna, Italiano lo consola: "Ha fatto grandi cose in semifinale: mi dispiace perché ha questi colori tatuati addosso"

Da eroe di una notte al pianto inconsolabile della finale: l’avventura araba di Federico Ravaglia ha mostrato inevitabilmente due volti.
Il portiere del Bologna è stato protagonista sia in positivo che in negativo nella sconfitta contro il Napoli, tra parate straordinarie che hanno tenuto i suoi a galla e l’errore che ha regalato il definitivo 2-0 agli azzurri.
Al triplice fischio, mentre il campo si trasformava nel palcoscenico della festa partenopea, Ravaglia si è lasciato andare alle lacrime, tutto solo sulla panchina rossoblù.