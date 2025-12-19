Ravaglia è più di un secondo portiere: Bologna-Inter porta la sua firma, ora il dualismo con Skorupski si accende

Sulla qualificazione del Bologna alla finale della Supercoppa Italiana c'è in calce la firma di Federico Ravaglia. Ovvero uno che, in linea teorica, la semifinale contro l'Inter nemmeno avrebbe dovuto giocarla.

Il motivo è piuttosto chiaro: Ravaglia è il secondo portiere dei felsinei. Il titolare è Lukasz Skorupski, che però è reduce dall'infortunio muscolare rimediato a novembre e da quel momento non è ancora tornato in campo.

Skorupski è stato portato da Italiano in Arabia Saudita, qualcuno ipotizzava un suo immediato rientro da titolare, ma alla fine non è stato così. Ed è una sliding door che, alla fine, ha portato bene al Bologna.