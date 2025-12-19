Pubblicità
Ravaglia Bologna InterGetty Images
Stefano Silvestri

Ravaglia è più di un secondo portiere: Bologna-Inter porta la sua firma, ora il dualismo con Skorupski si accende

Il secondo portiere rossoblù è stato decisivo parando le esecuzioni di Bastoni e di Bonny. E ora può mettere sempre più in difficoltà Italiano nella scelta del portiere titolare.

Sulla qualificazione del Bologna alla finale della Supercoppa Italiana c'è in calce la firma di Federico Ravaglia. Ovvero uno che, in linea teorica, la semifinale contro l'Inter nemmeno avrebbe dovuto giocarla.

Il motivo è piuttosto chiaro: Ravaglia è il secondo portiere dei felsinei. Il titolare è Lukasz Skorupski, che però è reduce dall'infortunio muscolare rimediato a novembre e da quel momento non è ancora tornato in campo.

Skorupski è stato portato da Italiano in Arabia Saudita, qualcuno ipotizzava un suo immediato rientro da titolare, ma alla fine non è stato così. Ed è una sliding door che, alla fine, ha portato bene al Bologna.

  • DECISIVO

    Ravaglia si era già prodigato in diversi interventi durante i 90 minuti: su Dimarco, su Luis Henrique, su Lautaro Martinez. Parate che avevano consentito a un Bologna in sofferenza di chiudere sull'1-1, trascinando la partita ai calci di rigore.

    Nella lotteria finale, il grande protagonista è stato proprio lui: prima ha ipnotizzato Bastoni, poi ha bloccato la pessima esecuzione di Bonny. Il resto lo ha fatto Barella, che ha calciato alto il proprio penalty.

    Il proscenio finale se l'è preso Ciro Immobile, che ha realizzato il rigore decisivo con un destro chirurgico sotto l'incrocio. Ma nulla sarebbe stato possibile senza il precedente lavoro di Ravaglia.

  • Skorupski RavagliaGetty Images

    PIÙ DI UN VICE SKORUPSKI

    Ravaglia è sempre stato più di un vice Skorupski. Nel senso che sì, nelle ultime due stagioni ha fatto il suo vice, ma in determinate occasioni ha preso il posto del collega per scelta tecnica degli allenatori, non per un suo infortunio o una sua squalifica.

    Nel 2024/2025, ad esempio, l'ex portiere del Frosinone ha collezionato 12 presenze in Serie A: non poche per un dodicesimo. 6 erano state invece quelle dell'annata precedente, conclusa con la qualificazione alla Champions League sotto la guida di Thiago Motta.

  • SOLIDO E SICURO

    Ravaglia, del resto, è un portiere solido e sicuro quando viene chiamato in causa. Anche se passa la maggior parte delle stagioni in panchina a veder giocare Skorupski, quando viene chiamato in causa riesce spesso a cavar fuori qualcosa di buono.

    Prendete la gara pareggiata contro la Lazio il 7 dicembre: all'Olimpico è finita 1-1, Ravaglia un goal lo ha preso (da Isaksen) ma ne ha evitati molti altri, ricevendo il premio di MVP e consentendo al Bologna di uscire imbattuto nonostante le tante difficoltà.

    Ravaglia ha giocato complessivamente 8 partite in assenza di Skorupski, dopo che a prendere il posto dell'ex romanista contro il Napoli era stato il baby Pessina: con lui tra i pali il Bologna ha vinto 4 partite, pareggiandone 2 e perdendone 2. La notte peggiore è stata quella contro la Cremonese: 1-3. Poche le colpe del portiere italiano nel posticipo di domenica contro la Juventus.

  • "EMOZIONE INDESCRIVIBILE"

    Proprio Ravaglia e Immobile sono stati intervistati dentro il campo dagli inviati di Sportmediaset. E il portiere, com'è facile immaginare, non è riuscito a celare tutta la propria felicità.

    "Emozione indescrivibile, siamo venuti qui per arrivare in fondo. Siamo contentissimi, adesso ci aspetta un'altra bella partita. Vincere la coppa è il nostro obiettivo, affronteremo la finale per portarla a casa".

  • E ORA?

    La notte magica di Ravaglia, MVP indiscusso di Bologna-Inter, apre ora le porte a un altro interrogativo: ma chi sarà il prossimo titolare della porta rossoblù tra lui e Skorupski?

    Il ballottaggio non ha ragione di esistere in relazione alla finale contro il Napoli: Federico ha trascinato il Bologna alla qualificazione, lunedì giocherà lui. Ma al rientro in Italia per il campionato, Italiano dovrà compiere una scelta.

    Il titolare degli emiliani rimane Skorupski, ma il suo posto potrebbe essere in bilico. Un po' come sta accadendo al Torino con Paleari e Israel. Campo canta, e il campo ha detto che Ravaglia è più di un secondo portiere. E che, a sorpresa, può aspirare anche a fare il primo.

