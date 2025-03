Raspadori ci riprova con il Venezia: decisivo all'andata dalla panchina, ora è cambiato tutto nel Napoli

Venezia vs SSC Napoli

L'attaccante aveva segnato nel match di andata subentrando: questa volta partirà dall'inizio, in pochi mesi si è ribaltata la situazione.

Sarà una domenica lunga per il Napoli, che partirà alle 12:30 quando ci sarà il calcio d'inizio contro il Venezia e si concluderà in serata, dopo Atalanta-Inter. Sono 180 minuti che infatti possono cambiare o avere comunque un impatto molto importante nella corsa Scudetto che vede attualmente la squadra di Antonio Conte inseguire l'Inter, avanti di un punto.

Il tecnico si affiderà ancora una volta a Giacomo Raspadori, confermato in attacco insieme a Romelu Lukaku. La speranza è che il giocatore italiano possa di nuovo risultare decisivo contro il Venezia, come aveva fatto all'andata, a differenza del compagno di reparto, che invece fu protagonista in negativo.

Da quella partita però sembra passata un'era, almeno per Raspadori. Da alternativa con pochi minuti a disposizione è diventato un elemento imprescindibile per il Napoli.