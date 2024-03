Ranking UEFA e quinta squadra italiana in Champions, cosa cambia dopo il sorteggio: punti sicuri, ma il resto è un'incognita

Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ancora in gioco, l'Italia non è già quasi certa di chiudere l'anno al primo o al secondo posto.

Milan-Roma e Atalanta-Liverpool in Europa League, Fiorentina-Viktoria Plzen in Conference. Il sorteggio del 15 marzo ha definito il quadro dei quarti europei, come noto senza nessuna italiana in Champions League. Derby tra rossoneri e giallorossi e sfida ostica per il team nerazzurro, mentre i Viola hanno evitato.

Un sorteggio che porta novità in merito al Ranking UEFA e alla possibilità di avere cinque squadre italiane in Champions League nella prossima annata, quella dell'allargamento da 32 a 36 squadre e dell'addio ai soliti otto gironi in favore di uno singolo in stile campionato.

In virtù di Milan-Roma, con andata prevista a San Siro, l'Italia è certa di avere qualche punto ranking dai quarti in avanti, considerando come entrambe siano rappresentanti della Serie A. Nessun'altra federazione europea può contare su un Derby nei quarti di finale.