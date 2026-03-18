Ranking UEFA, l'Italia può avere 5 squadre in Champions dopo l'eliminazione dell'Atalanta? No, già virtualmente

Vincere con sei goal di scarto a Monaco di Baviera sarebbe stata una delle più grandi imprese della storia sportiva, non solo calcistica. L'Atalanta non è riuscita ad entrare nella leggenda, perdendo anche in trasferta (4-1) e sancendo così l'eliminazione dalla Champions League. Dopo Napoli, Inter e Juventus cade anche la Dea, che lascia così l'Italia scoperta nei quarti europei, territorio di squadre inglesi, tedesche, spagnole, portoghesi.

Un'eliminazione annunciata che come ovvio incide anche nel Ranking UEFA, la classifica che permette ai primi due campionati di ottenere un posto in più nella prossima Champions League. La Serie A ha subito un duro colpo dopo le eliminazioni delle sue squattro squadre nel massimo torneo e in virtù degli ottimi risultati della Spagna è virtuamente fuori dalla possibilità di arrivare seconda. La matematica esclusione (a meno di sorprese assolute) arriverà giovedì, al termine delle gare di Europa League e Conference.

L'Italia avrà certamente una squadra nei quarti europei, ovvero una tra Bologna e Roma, ma potrebbe comunque averne due in virtù della presenza della Fiorentina in Conference, reduce dal successo di misura contro il Rakow e ora attesa dal ritorno in terra polacca. Qualificazione dei Viola o meno, però, alla Spagna basterà un risultato positivo per assicurarsi la giusta distanza dall'Italia, in attesa di giocarsi il secondo posto con la Germania.

Tra l'altro, con l'anticipo del match del Braga nella serata di mercoledì, il Portogallo ha scavalcato l'Italia, ora al quinto posto e ulteriormente a un passo dalla matematica esclusione da quel secondo che sembrerebbe nelle mani della Spagna.