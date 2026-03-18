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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Ranking UEFA, l'Italia può avere 5 squadre in Champions dopo l'eliminazione dell'Atalanta? No, già virtualmente

Nessun colpo di scena dopo il 6-1 di Bergamo, l'Atalanta è fuori dalla Champions: tra le italiane rimangono in corsa Fiorentina, Bologna e Roma, con una sola certa di giocare i quarti. La Serie A è quinta nel Ranking, superata anche dal Portogallo: manca solo la matematica per eliminare la possibilità del secondo posto.

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Vincere con sei goal di scarto a Monaco di Baviera sarebbe stata una delle più grandi imprese della storia sportiva, non solo calcistica. L'Atalanta non è riuscita ad entrare nella leggenda, perdendo anche in trasferta (4-1) e sancendo così l'eliminazione dalla Champions League. Dopo Napoli, Inter e Juventus cade anche la Dea, che lascia così l'Italia scoperta nei quarti europei, territorio di squadre inglesi, tedesche, spagnole, portoghesi.

Un'eliminazione annunciata che come ovvio incide anche nel Ranking UEFA, la classifica che permette ai primi due campionati di ottenere un posto in più nella prossima Champions League. La Serie A ha subito un duro colpo dopo le eliminazioni delle sue squattro squadre nel massimo torneo e in virtù degli ottimi risultati della Spagna è virtuamente fuori dalla possibilità di arrivare seconda. La matematica esclusione (a meno di sorprese assolute) arriverà giovedì, al termine delle gare di Europa League e Conference.

L'Italia avrà certamente una squadra nei quarti europei, ovvero una tra Bologna e Roma, ma potrebbe comunque averne due in virtù della presenza della Fiorentina in Conference, reduce dal successo di misura contro il Rakow e ora attesa dal ritorno in terra polacca. Qualificazione dei Viola o meno, però, alla Spagna basterà un risultato positivo per assicurarsi la giusta distanza dall'Italia, in attesa di giocarsi il secondo posto con la Germania.

Tra l'altro, con l'anticipo del match del Braga nella serata di mercoledì, il Portogallo ha scavalcato l'Italia, ora al quinto posto e ulteriormente a un passo dalla matematica esclusione da quel secondo che sembrerebbe nelle mani della Spagna.

  • LA CLASSIFICA DEL RANKING

    1. Premier League, 23.847

    2. Liga, 20.093 (considerati anche i punti minimi che arriveranno da Atletico-Barcellona, nei quarti di Champions)

    3. Bundesliga, 18.642

    4. Liga Portoghese, 18.300

    5. Serie A, 17.928

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  • ADDIO AL SOGNO RANKING

    Detto che l'Italia è virtualmente fuori dalla possibilità di arrivare al secondo posto, cosa servirebbe per evitare la matematica? La Fiorentina e una tra Roma e Bologna dovrebbero vincere il rispettivo torneo europeo, mentre la Spagna dovrebbe perdere tutte le gare degli ottavi di ritorno in Conference/Europa League e le successive di Champions. Impossibile no, ma al 99,999% improbabile.

    Giovedì 19 marzo potrebbe già arrivare lo stop definitivo al sogno Serie A, in queste ultime settimane al timido inseguimento di Bundesliga e Liga, in netto vantaggio e in più con diverse squadre su cui contare.

    Non solo l'Italia dovrebbe vincere Europa League e Conference, ma dovrebbe anche sperare che tedesche, ma soprattutto spagnole, cadano in massa nella serata di giovedì.

    Il 19 marzo, insomma, Betis, Celta e Rayo dovrebbero perdere ed essere eliminate dai due tornei per evitare una matematica esclusione dell'Italia, che si trascinerebbe comunque la possibilità del secondo posto fino all'esclusione ufficiale: al primo passo falso o alla prima vittoria del Real Madrid o di Atletico/Barcellona in semifinale, arriverebbe puntualissima.

    La Germania è un capitolo a parte, ma quasi sicuramente basterà la Spagna ad escludere l'Italia dalla corsa al secondo posto.

    L'Italia, anche vincendo tutte le partite senza mai pareggiare, supererebbe di poco quota 21, mentre la Spagna, già prima del ritorno degli ottavi del 19 marzo, è già prossima a tale cifra.

    Un dato che mostra come, oggettivamente, sarà un duello tra Spagna e Germania per il posto in più, mentre l'Inghilterra, già a quota 23.9, avrà il suo slot extra per il secondo anno di fila.

    Tra le due sembra ampiamente in vantaggio la Spagna, anche considerando un quarto di Champions in cui il Derby tra Atletico e Barcellona porterà punti sicuri e almeno una squadra in semifinale, con possibile Clasico o sfida madrilena in finale.

    Nel calcolo della Spagna a 20.218 è incluso proprio il prossimo duello tra Barcellona e Atletico Madrid, che porterà punti certi alla Liga qualsiasi sia la vincente le due.

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  • LA QUINTA ITALIANA IN CHAMPIONS

    Il mancato arrivo al secondo posto nel Ranking UEFA taglierà la possibilità di vedere la quinta in Serie A qualificata alla prossima Champions League, oltre alle prime, solite, quattro della graduatoria.

    Nonostante coò, l'Italia potrebbe comunque avere cinque squadre nella prossima Champions: per far sì che questo accada una tra Bologna e Roma dovrà vincere l'Europa League e arrivare oltre il quarto posto in campionato.

    In questo modo la Serie A presenterebbe ai nastri di partenza del girone unico le prime quattro del campionato, più una tra Bologna o Roma.

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