Claudio Ranieri conferma lo stop alla carriera da tecnico: "Il club cercherà un allenatore capace di portare la Roma al top".

Per Claudio Ranieri è pronta una poltrona da dirigente della Roma, si sa, ma il tecnico di Testaccio ne ha comunque approfittato per fornire la certezza di come il suo percorso in panchina sia al capolinea.

Quando? Al termine di questa stagione, col sostituto di Juric che in estate cambierà ruolo e dirà addio alla vita da allenatore.

Lo ha sottolineato a 'Dribbling', ufficializzando di fatto lo switch concordato coi Friedkin dal suo ritorno al timone della Lupa.