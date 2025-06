Ranieri rinuncia alla Nazionale, in rialzo le quotazioni di Pioli: chi sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia?

L'ex allenatore della Roma ha deciso di rinunciare alla chiamata di Gravina: il favorito per il ruolo di ct è ora l'attuale tecnico dell'Al-Nassr.

Quando tutto sembrava ormai convergere sulla figura di Claudio Ranieri, ci ha pensato proprio il diretto interessato a scombinare le carte.

L'allenatore romano, infatti, ha deciso di rinunciare alla possibilità di guidare la Nazionale dopo Luciano Spalletti per rispettare l'impegno preso con la Roma e la famiglia Friedkin, nonostante quest'ultima non avrebbe in alcun modo ostacolato un eventuale approdo di Ranieri al timone dell'Italia.

E invece non è andata così. Ranieri, il favorito numero uno, si chiama fuori dalla corsa e ora il rebus panchina resta ancora irrisolto: chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale azzurra.