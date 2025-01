C. Ranieri

Nonostante le voci su una possibile conferma, l'allenatore giallorosso viaggia verso il ritiro definitivo: "È iniziata l'ultima tappa".

Stavolta no, non dovrebbero esserci ripensamenti. Anche se è meglio usare il detto "mai dire mai" con Claudio Ranieri, che già al termine della scorsa stagione aveva annunciato l'addio al calcio salvo lasciarsi andare a un clamoroso dietrofront dopo la chiamata della Roma.

Quasi due mesi dopo il ritorno a casa, e con una situazione in miglioramento per quanto riguarda campo e risultati, Ranieri si prepara davvero a dire addio. Fino a fine stagione farà l'allenatore, poi darà una mano alla dirigenza nella scelta del suo sostituto. Come programmato al momento del suo ritorno, del resto.

Nella prima parte di un'intervista al Corriere dello Sport, Ranieri ha così spento in maniera piuttosto concreta le voci sorte negli ultimi tempi su una possibile permanenza anche per la prossima stagione, soprattutto per le difficoltà nel trovare un successore di livello assoluto: un'ammissione ("è l'ultima tappa") che sa quasi di sentenza.