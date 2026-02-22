Ranieri e la decisione di smettere di allenare: “Il no alla Nazionale la scelta più onesta, con la panchina ho chiuso”

Un anno fa, di questi tempi, era tra i protagonisti di una prodigiosa rimonta che poi avrebbe portato la Roma dalle zone basse di classifica ad un soffio dalla qualificazione alla Champions League, oggi Claudio Ranieri continua ad essere un punto di riferimento in giallorosso, ma in una veste tutta nuova.
Ha infatti lasciato la panchina dopo una lunghissima carriera da allenatore, per trasferirsi dietro la scrivania con il ruolo di senior advisor del club capitolino.
Ranieri, in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, ha parlato della nuova realtà che sta vivendo.