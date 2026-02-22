Goal.com
Torino v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Ranieri e la decisione di smettere di allenare: “Il no alla Nazionale la scelta più onesta, con la panchina ho chiuso”

Claudio Ranieri, in una lunga intervista a ‘Il Messaggero’, spiega: “Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava”.

Un anno fa, di questi tempi, era tra i protagonisti di una prodigiosa rimonta che poi avrebbe portato la Roma dalle zone basse di classifica ad un soffio dalla qualificazione alla Champions League, oggi Claudio Ranieri continua ad essere un punto di riferimento in giallorosso, ma in una veste tutta nuova.

Ha infatti lasciato la panchina dopo una lunghissima carriera da allenatore, per trasferirsi dietro la scrivania con il ruolo di senior advisor del club capitolino.

Ranieri, in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, ha parlato della nuova realtà che sta vivendo.

  • “IL NO ALLA NAZIONALE LA SCELTA PIÙ ONESTA”

    “È stato difficile nel senso che quale allenatore non vorrebbe allenare la Nazionale del proprio Paese? Ma, al tempo stesso, non è stato difficile perché sono sotto contratto con la Roma. Ci sarebbe stato un conflitto di interessi pazzesco. Un esempio: io sono il punto di riferimento dei Friedkin, c’è una partita della Nazionale, e la domenica dopo si gioca Roma-Napoli o Roma-Inter o Roma-Juve. E io non convoco nessun giocatore della Roma, oppure li convoco e non li faccio giocare, e mando in campo i giocatori dell’altra squadra. In Italia, cosa succederebbe? Un finimondo. Mi è sembrata la scelta più onesta”.

  • “IL CALCIO ITALIANO HA DUE PROBLEMI”

    “Vedo due problemi. Il primo è che mancano i soldi, e così non possiamo competere contro le inglesi che spendono 60 milioni per giocatori di massimo 20 anni. Il secondo è legato ai cicli. Gli olandesi non erano nessuno prima di Cryff, così come gli altri campionati. Noi avevamo campioni e il gioco ‘all’italiana’, che nessuno si fa problemi ad usare in caso di bisogno anche oggi, ma qui è scoppiata la guerra tra giochisti e pragmatici”.

  • “CHIUDERÒ LA CARRIERA ALLA ROMA”

    “Penso che finirà così, poi mai dire mai. Avevo assicurato che non avrei più allenato dopo Cagliari, e invece è uscita fuori la Roma. E alla Roma non potevo dire di no”.

  • “CON LA PANCHINA HO CHIUSO”

    “Parlo di un ruolo dirigenziale. Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava. Il piacere della vittoria dura poco, cominci a pensare subito alla partita successiva. La sconfitta, invece, ho cominciato a portarmela dentro”.

