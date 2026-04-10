Ranieri e il mercato della Roma: "Sancho non è voluto venire, non ci sono stati acquisti senza l'approvazione di Gasperini"

"Abbiamo posto 5-6 allenatori - ha dichiarato Ranieri a 'DAZN' -3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui, dico noi perché non voglio tirarmi indietro, per i risultati ottenuti all'Atalanta. Ho smesso di allenare per quello perché ho detto: se dobbiamo perdere un anno di costruzione, lo faccio ben volentieri. Ci aspettavamo quello che sta succedendo: abbiamo preso dei giovani, io e lui abbiamo preso dei giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto e lui non lo sapesse o approvasse. Le combinazioni di mercato sono molte. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è consegnare all'allenatore una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions e i giovani da far maturare. Vediamo che possiamo fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato o se non lo sarò, me ne andrò perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, come mi sono fatto da parte come allenatore sarò pronto a farlo anche da senior advisor".