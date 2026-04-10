Ranieri e il mercato della Roma: "Sancho non è voluto venire, non ci sono stati acquisti senza l'approvazione di Gasperini"

L'obiettivo Champions League è ancora vivo per la Roma, piombata in un periodo buoi dal punto di vista dei risultati.
La pesante battuta d'arresto subita contro l'Inter ha ridimensionato la formazione giallorossa e rischia di avere ripercussioni serie anche sulle scelte future: sono tanti i giocatori che potrebbero salutare dopo non aver rispettato le attese.
Del tema mercato ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' Claudio Ranieri: di seguito le dichiarazioni del Senior Advisor della Roma prima della sfida contro il Pisa.