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Ranieri Gasperini Roma Serie AGetty Images
Vittorio Rotondaro

Ranieri e il mercato della Roma: "Sancho non è voluto venire, non ci sono stati acquisti senza l'approvazione di Gasperini"

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Le parole del dirigente giallorosso prima di Roma-Pisa: "Tutti i giocatori arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore. Io avevo scelto tre tecnici che non sono venuti, la società ha scelto Gasperini".

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L'obiettivo Champions League è ancora vivo per la Roma, piombata in un periodo buoi dal punto di vista dei risultati.

La pesante battuta d'arresto subita contro l'Inter ha ridimensionato la formazione giallorossa e rischia di avere ripercussioni serie anche sulle scelte future: sono tanti i giocatori che potrebbero salutare dopo non aver rispettato le attese.

Del tema mercato ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' Claudio Ranieri: di seguito le dichiarazioni del Senior Advisor della Roma prima della sfida contro il Pisa.

  • GLI ACQUISTI DI QUEST'ANNO

    "L'anno scorso mi è stato chiesto quali calciatori acquistare e anche quest'anno. Tutti quelli che sono arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore. Abbiamo preso Malen e Wesley, è vero, ma poi ci sono anche gli altri. Si sono infortunati, ma queste sono questioni diverse. Abbiamo scelto Ferguson, forse è stato perso tempo con Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo, lui non è voluto venire. Sono state perse occasioni importanti, alcuni profili non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. A causa del Fair Play Finanziario abbiamo acquistato tanto attraverso i prestiti. Alcuni sono fatti per la Roma e altri no, pazienza: non si sono ambientati e non vanno bene per noi, cambiamoli".

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  • IL NUOVO RUOLO DA DIRIGENTE

    "L'anno scorso c'era un'unione completa tra me, i giocatori e il pubblico. I tifosi ci hanno preso per mano. Davvero è stata una cavalcata grandiosa e solo per un punto non siamo andati in Champions. La squadra ha fatto veramente tanto, sono stato fortunato perché ci sono stati due grandi infortunI, ma gli altri hanno fatto grandi cose. Come mi trovo? Questo è un ruolo totalmente differente. Quando sei allenatore hai una responsabilità partica, bisogna prendere delle decisioni, in campo devi saper cambiare la partita. Qui, invece, devi vedere e poi quando vieni interpellato dire la tua".

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  • LA SCELTA DI GASPERINI

    "Abbiamo posto 5-6 allenatori - ha dichiarato Ranieri a 'DAZN' -3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui, dico noi perché non voglio tirarmi indietro, per i risultati ottenuti all'Atalanta. Ho smesso di allenare per quello perché ho detto: se dobbiamo perdere un anno di costruzione, lo faccio ben volentieri. Ci aspettavamo quello che sta succedendo: abbiamo preso dei giovani, io e lui abbiamo preso dei giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto e lui non lo sapesse o approvasse. Le combinazioni di mercato sono molte. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è consegnare all'allenatore una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions e i giovani da far maturare. Vediamo che possiamo fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato o se non lo sarò, me ne andrò perché non sono qui a fare il garante di nessunoAmo la Roma, come mi sono fatto da parte come allenatore sarò pronto a farlo anche da senior advisor".

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