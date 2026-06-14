Rani Khedira, il fratello di Sami che a 32 anni ha scelto la Tunisia per coronare il sogno di giocare i Mondiali

Sette anni più giovane, Rani Khedira è cresciuto nello Stoccarda proprio come il fratello maggiore Sami, che però ha avuto decisamente una carriera più luminosa.

Mentre Sami vinceva tutto con la maglia del Real Madrid, Rani contribuiva alla scalata del Lipsia dalla terza serie tedesca fino alla Bundesliga.

Il ruolo è praticamente uguale a quello del fratello, che evidentemente per lui è stata una fonte di ispirazione.



