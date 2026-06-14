Getty Images
Rani Khedira, il fratello di Sami che a 32 anni ha scelto la Tunisia per coronare il sogno di giocare i Mondiali
Pubblicità
ALL'OMBRA DI SAMI
Sette anni più giovane, Rani Khedira è cresciuto nello Stoccarda proprio come il fratello maggiore Sami, che però ha avuto decisamente una carriera più luminosa.
Mentre Sami vinceva tutto con la maglia del Real Madrid, Rani contribuiva alla scalata del Lipsia dalla terza serie tedesca fino alla Bundesliga.
Il ruolo è praticamente uguale a quello del fratello, che evidentemente per lui è stata una fonte di ispirazione.
LA CHAMPIONS CON L'UNION BERLINO
Gli anni migliori, Rani Khedira li ha vissuti con la maglia dell'Union Berlino, con l'apice della storica qualificazione in Champions League conquistata nel 2023.
L'ultima stagione, nello specifico, è stata la migliore in termini realizzativi per Rani Khedira, con 5 goal e 2 assist in Bundesliga.
- PubblicitàPubblicità
LA SCELTA DELLA TUNISIA
Dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili tedesche, Rani Khedira ha deciso di rappresentare la nazionale del padre, la Tunisia.
Così, a 32 anni, è stato ufficializzato il suo cambio di nazionalità e Khedira ha potuto esordire in amichevole contro Haiti lo scorso marzo.
Ma soprattutto è stato inserito nella lista dei convocati per i Mondiali 2026, i primi della sua carriera, dodici anni dopo la vittoria in Brasile nel 2014 del fratello Sami con la Germania.
Contro la Svezia sarà in campo, titolare, a guidare il centrocampo della Tunisia.