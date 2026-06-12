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Rangnick Glasner AmorimGetty Images
Stefano Silvestri

Rangnick-Milan salta come nel 2020: da Glasner ad Amorim passando per Jaissle, cosa cambia per il nuovo allenatore

Serie A
Milan

L'attuale commissario tecnico dell'Austria non arriverà a Milano: fumata nera e nulla di fatto. Cosa succede ora sulla panchina rossonera, ancora vacante dopo l'addio di Allegri.

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Ancora una volta, il matrimonio non s'ha da fare. Ed è la seconda volta nel giro di pochissimi anni, presumibilmente pure l'ultima.

Ralf Rangnick e il Milan sono le classiche rette parallele: ognuno va nella direzione che più gli garba, senza toccarsi mai. Si sono sfiorati, sì. Ma ancora una volta, come nel 2020, il flirt ha prodotto un nulla di fatto.

Rangnick non diventerà il nuovo direttore tecnico del Milan, nonostante giorni e giorni di dialoghi con lo stato maggiore rossonero. La fumata nera è ormai un dato di fatto.

  • PERCHÉ RANGNICK È SALTATO

    Che un accordo tra Rangnick e il Milan non fosse semplicissimo da raggiungere, forse, lo si era capito sin dall'inizio. Perché l'attuale commissario tecnico dell'Austria è così: uno che non accetta troppe imposizioni.

    Ecco dunque che Rangnick avrebbe voluto piena autonomia al Milan, un discorso che ai piani alti è evidentemente piaciuto poco. Così come pare essere piaciuto poco a Zlatan Ibrahimovic, che cinque anni fa, quando il tedesco avrebbe potuto sostituire Stefano Pioli, faceva il calciatore e non aveva troppa voce in capitolo; oggi fa il senior advisor e ne ha, eccome.

    In sostanza, Rangnick avrebbe chiesto il pieno controllo dell'area tecnica, dalla scelta del nuovo direttore sportivo a quella del nuovo allenatore. Ma di fronte al temporeggiamento del Milan ha deciso di non aspettare più il sì definitivo da parte di Gerry Cardinale, chiudendo le negoziazioni.

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  • COSA SUCCEDE ORA CON GLASNER

    Se Oliver Glasner, che in un anno ha portato il Crystal Palace a vincere i primi tre trofei della propria storia, sembrava essere il candidato principe per la panchina del Milan, ora la situazione è cambiata.

    L'allenatore austriaco, come noto, è particolarmente legato proprio a Rangnick. Il che significa che, in caso di nomina di quest'ultimo, la scelta per il successore di Allegri sarebbe stata molto probabile se non praticamente scontata.

    Glasner esce di scena, dunque? No. Ma la sua candidatura pare già aver perso forza dopo il mancato arrivo a Milano di Rangnick.

    L'ex manager del Palace nei giorni scorsi ha dato piena apertura al Milan, ma ora si ritrova costretto ad aspettare gli eventi. Anche perché, come noto, il suo nome è stato inserito all'interno di una sorta di casting con altri colleghi.

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    DA AMORIM A JAISSLE

    A trarre giovamento dal nulla di fatto con Rangnick possono così essere gli altri due attuali candidati al posto di allenatore del Milan: Ruben Amorim e Matthias Jaissle.

    I contatti, come rivela Matteo Moretto, sono costanti con entrambi. Con la sensazione che proprio loro due abbiano sorpassato Glasner nella corsa, che ormai va avanti da quando RedBird ha optato per il repulisti totale tra dirigenza e allenatore.

    Attualmente Amorim è senza panchina dopo il flop allo United. Jaissle, venuto alla luce come tecnico emergente al Salisburgo, allena invece i sauditi dell'Al Ahli.

  • E IL DIRETTORE SPORTIVO?

    Se la panchina è ancora vacante, lo stesso discorso vale per il ruolo di direttore sportivo. E anche qui, a dispetto di una situazione che ancora non si è sbloccata, i nomi in corsa sono parecchi.

    Come rivelato ancora da Moretto, uno dei principali profili nell'orbita milanista è quello di Marcus Krosche: 46 anni a settembre, dirigente tedesco, è l'attuale ds dell'Eintracht Francoforte. Resistono però gli altri due nomi emersi negli ultimi giorni, pure loro stranieri: quelli del turco Devin Ozek e dello spagnolo Ramon Planes.

    A meno di sorprese, la scelta ricadrà su uno di loro tre per riempire la casella del direttore sportivo. Sempre in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore.

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