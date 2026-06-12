Rangnick-Milan salta come nel 2020: da Glasner ad Amorim passando per Jaissle, cosa cambia per il nuovo allenatore

Ancora una volta, il matrimonio non s'ha da fare. Ed è la seconda volta nel giro di pochissimi anni, presumibilmente pure l'ultima.
Ralf Rangnick e il Milan sono le classiche rette parallele: ognuno va nella direzione che più gli garba, senza toccarsi mai. Si sono sfiorati, sì. Ma ancora una volta, come nel 2020, il flirt ha prodotto un nulla di fatto.
Rangnick non diventerà il nuovo direttore tecnico del Milan, nonostante giorni e giorni di dialoghi con lo stato maggiore rossonero. La fumata nera è ormai un dato di fatto.