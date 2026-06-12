Rangnick-Milan salta come nel 2020: da Glasner ad Amorim passando per Jaissle, cosa cambia per il nuovo allenatore

Che un accordo tra Rangnick e il Milan non fosse semplicissimo da raggiungere, forse, lo si era capito sin dall'inizio. Perché l'attuale commissario tecnico dell'Austria è così: uno che non accetta troppe imposizioni.

Ecco dunque che Rangnick avrebbe voluto piena autonomia al Milan, un discorso che ai piani alti è evidentemente piaciuto poco. Così come pare essere piaciuto poco a Zlatan Ibrahimovic, che cinque anni fa, quando il tedesco avrebbe potuto sostituire Stefano Pioli, faceva il calciatore e non aveva troppa voce in capitolo; oggi fa il senior advisor e ne ha, eccome.

In sostanza, Rangnick avrebbe chiesto il pieno controllo dell'area tecnica, dalla scelta del nuovo direttore sportivo a quella del nuovo allenatore. Ma di fronte al temporeggiamento del Milan ha deciso di non aspettare più il sì definitivo da parte di Gerry Cardinale, chiudendo le negoziazioni.