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Alessandro De Felice

Rangnick detta le condizioni al Milan: ruolo di direttore tecnico, la scelta dell’allenatore e pieni poteri sulla rifondazione rossonera

Serie A
Milan

Secondo la Gazzetta dello Sport il tedesco chiede controllo totale su area tecnica, scouting e settore giovanile. Iraola vicino al Crystal Palace, in lizza Pochettino e Xavi.

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Ralf Rangnick è tornato al centro del progetto Milan, ma questa volta con un ruolo completamente diverso rispetto al passato.

Il dirigente tedesco non arriverebbe in rossonero come allenatore, ipotesi già emersa nel 2020 quando avrebbe dovuto prendere il posto di Stefano Pioli, ma come capo dell’area tecnica con ampi poteri decisionali.

La trattativa è nelle mani di Gerry Cardinale, che sta valutando la situazione insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Una decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi anche perché Rangnick, attuale commissario tecnico dell’Austria, è atteso negli Stati Uniti per gli impegni della nazionale e il Milan non vuole creare tensioni con la federazione austriaca lasciando il tecnico in sospeso durante un momento delicato.

  • LE RICHIESTE DI RANGNICK AL MILAN

    La richiesta avanzata da Rangnick al Milan sarebbe chiara, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

    L'attuale CT dell'Austria vorrebbe scegliere personalmente il nuovo allenatore, portare con sé uomini di fiducia soprattutto nell’area scouting e riorganizzare il settore giovanile e la ricerca dei talenti secondo la filosofia già applicata con successo al Lipsia nell’universo Red Bull.

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  • LE PAROLE DI RANGNICK

    Nel corso di un evento organizzato dalla sua fondazione, Rangnick ha commentato così le voci che lo accostano al Milan:

    “Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L’unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca”.

    Successivamente, in un’intervista all’emittente Orf, il tecnico ha abbassato i toni:

    “L’unica federazione o club con cui sono in contatto è la federazione austriaca. Qui sto molto bene”.


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  • RANGNICK-MILAN, NODO AUSTRIA

    Il contratto del sessantasettenne di Backnang scadrà dopo il Mondiale e proprio il futuro oltre il torneo americano rappresenta uno dei temi principali delle sue riflessioni.

    In Austria Rangnick gode di grande considerazione: ha qualificato la nazionale a Euro 2024, chiudendo il girone davanti a Francia e Olanda prima dell’eliminazione agli ottavi contro la Turchia, e ha riportato gli austriaci al Mondiale dopo 28 anni di assenza.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, la federazione starebbe cercando sponsor per aumentargli l’ingaggio fino a due milioni annui, con un piano simile a quello adottato dalla Figc per Antonio Conte grazie all’intervento di Puma.

    Attualmente Rangnick percepisce circa un milione netto a stagione, cifra inferiore a quella che potrebbe garantirgli il Milan.

  • RANGNICK-IBRAHIMOVIC E IL PRECEDENTE

    Il nome di Rangnick era già stato accostato al Milan nell’era Gazidis, quando Pioli rischiava l’esonero dopo il 5-0 subito dall’Atalanta nel dicembre 2019.

    In quel periodo il dirigente tedesco aveva già iniziato a immaginare la costruzione della squadra del futuro e, parlando di Zlatan Ibrahimovic appena tornato a Milanello, aveva dichiarato: “Non è nel mio stile insistere sui giocatori di 38 anni, non perché Ibra non sia bravo. Io però vado alla ricerca del valore e di sviluppare il talento”.

    Immediata la replica dello svedese: “Rangnick? Non so chi sia”.

    Oggi i due potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme con responsabilità differenti all’interno del club rossonero.


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  • IRAOLA VERSO IL CRYSTAL PALACE: ADDIO MILAN?

    Sul fronte allenatore, invece, il Milan deve registrare il raffreddamento della pista che portava ad Andoni Iraola.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo, reduce dall’esperienza al Bournemouth culminata con la qualificazione in Europa League, aveva inizialmente dato piena disponibilità durante un incontro a Londra con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

    Il mancato accesso del Milan alla Champions League e la successiva rivoluzione societaria avrebbero però modificato lo scenario.

    Oggi il club rossonero non ha ancora definito un progetto tecnico preciso da presentare ai candidati alla panchina, mancando ancora un direttore sportivo e una guida tecnica stabile.

    In questo contesto si sarebbe inserito il Crystal Palace, intenzionato a convincere Iraola a restare in Premier League. La società londinese, reduce dal successo in Conference League, garantirebbe continuità tecnica, stabilità economica e minori cambiamenti sul piano familiare.


  • POCHETTINO E XAVI NELLA LISTA DEL MILAN

    L’eventuale rinuncia di Iraola costringerebbe il Milan a valutare altri profili. Tra questi c’è Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti ed ex allenatore di Chelsea, PSG e Tottenham.

    La Gazzetta dello Sport riferisce che anche l’argentino avrebbe mostrato inizialmente disponibilità verso il progetto rossonero, pur restando concentrato sulla preparazione del Mondiale.

    Pochettino conosce già Christian Pulisic, elemento che Gerry Cardinale considera centrale per il futuro della squadra, mentre Yunus Musah è stato escluso dalle convocazioni della nazionale americana.

    Rimane sullo sfondo anche il nome di Xavi, indicato dalla Gazzetta dello Sport come terza opzione nella corsa alla futura panchina del Milan.

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