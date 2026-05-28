Rangnick detta le condizioni al Milan: ruolo di direttore tecnico, la scelta dell’allenatore e pieni poteri sulla rifondazione rossonera

Nel corso di un evento organizzato dalla sua fondazione, Rangnick ha commentato così le voci che lo accostano al Milan:

“Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L’unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca”.

Successivamente, in un’intervista all’emittente Orf, il tecnico ha abbassato i toni:

“L’unica federazione o club con cui sono in contatto è la federazione austriaca. Qui sto molto bene”.



