Rangnick detta le condizioni al Milan: ruolo di direttore tecnico, la scelta dell’allenatore e pieni poteri sulla rifondazione rossonera

Ralf Rangnick è tornato al centro del progetto Milan, ma questa volta con un ruolo completamente diverso rispetto al passato.
Il dirigente tedesco non arriverebbe in rossonero come allenatore, ipotesi già emersa nel 2020 quando avrebbe dovuto prendere il posto di Stefano Pioli, ma come capo dell’area tecnica con ampi poteri decisionali.
La trattativa è nelle mani di Gerry Cardinale, che sta valutando la situazione insieme a Zlatan Ibrahimovic.
Una decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi anche perché Rangnick, attuale commissario tecnico dell’Austria, è atteso negli Stati Uniti per gli impegni della nazionale e il Milan non vuole creare tensioni con la federazione austriaca lasciando il tecnico in sospeso durante un momento delicato.