Il tempo non è un alleato del Milan. Ralf Rangnick è stanco di aspettare una risposta definitiva da Gerry Cardinale e i suoi uomini di fiducia ed è sempre più orientato ad alzarsi dal tavolo della trattativa. L'attuale commissario tecnico dell'Austria aveva posto delle condizioni che non potevano essere negoziabili: la scelta del direttore sportivo oltre a quella dell'allenatore. Ma il vero punto della discordia con Zlatan Ibrahimovic risiede nella richiesta di portare i suoi uomini e la sua visione anche in tutto il settore giovanile e nel Milan Futuro.
Rangnick al Milan non si fa, fumata nera in arrivo: il motivo del dietrofront e cosa può succedere ora
LA LINEA DI RALF
Dall'entourage di Rangnick emerge una linea chiara: il Milan lo ha cercato e per questo motivo doveva analizzare quello che era il suo progetto. Durante i due incontri andati in scena a Vienna il manager tedesco aveva chiesto il pieno controllo dell'area tecnica, senza ingerenze. Il riferimento era a Ibrahimovic e alla sua voglia di determinare nelle scelte anche con i suoi uomini di fiducia.
L'apertura c'è stata al dialogo ma il tempo è scaduto: troppe due settimane per prendere una decisione definitiva considerando l'impegno morale ad ascoltare la proposta di rinnovo da parte della Federazione Austriaca.
COSA SUCCEDE ORA
Nelle prossime ore è prevista la comunicazione ufficiale da parte di Rangnick al Milan che ora dovrà rivedere i suoi piani. Si va verso la scelta di un direttore sportivo tra i due candidati Ozek e Planes ( che piace anche alla Juventus) anche se i contatti diretti sono fermi alla scorsa settimana. A un mese dal raduno il Milan deve accelerare il passo se non vuole partire già con un ritardo considerevole rispetto alle concorrenti. Da capire gli sviluppi sull'allenatore con Glasner in pole anche senza la definizione di Rangnick che per primo aveva sponsorizzato la sua candidatura.
- PubblicitàPubblicità