Rangnick al Milan non si fa, fumata nera in arrivo: il motivo del dietrofront e cosa può succedere ora

Il tempo non è un alleato del Milan. Ralf Rangnick è stanco di aspettare una risposta definitiva da Gerry Cardinale e i suoi uomini di fiducia ed è sempre più orientato ad alzarsi dal tavolo della trattativa. L'attuale commissario tecnico dell'Austria aveva posto delle condizioni che non potevano essere negoziabili: la scelta del direttore sportivo oltre a quella dell'allenatore. Ma il vero punto della discordia con Zlatan Ibrahimovic risiede nella richiesta di portare i suoi uomini e la sua visione anche in tutto il settore giovanile e nel Milan Futuro.