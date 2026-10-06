Ramos corre troppo nel Milan di Amorim? Il motivo della differenza di rendimento col Portogallo: i dati sui chilometri percorsi

Nonostante il rendimento fin qui non all'altezza delle aspettative, Ramos gode della massima fiducia da parte di Ruben Amorim.

Anche se il tecnico rossonero, intervistato da 'Sport Mediaset', ha fatto una richiesta specifica al suo attaccante di riferimento: "So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

Mentre ai microfoni di 'Sky Sport' l'allenatore portoghese ha riconosciuto come sia tutta la squadra a dover mettere Ramos e gli altri attaccanti nelle migliori condizioni: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio.

Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".