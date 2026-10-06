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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato

Ramos corre troppo nel Milan di Amorim? Il motivo della differenza di rendimento col Portogallo: i dati sui chilometri percorsi

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Gonçalo Ramos è stato assoluto protagonista nelle vittorie del Portogallo in Nations League, realizzando tre goal in tre partite. Ma cosa c'è dietro la differenza di rendimento rispetto al Milan?

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Dr. Jekyll col Portogallo, Mr. Hide col Milan. L'inizio di stagione vissuto da Gonçalo Ramos ha avuto due volti molto diversi.

L'attaccante, arrivato in estate dal PSG, in maglia rossonera fatica troppo a inquadrare la porta mentre con quella della sua Nazionale si trasforma in un cecchino d'area di rigore quasi infallibile.

Ma cosa c'è dietro questa notevole differenza di rendimento? Come gioca Ramos col Portogallo e come lo utilizza Amorim al Milan?

  • UN GOAL A PARTITA COL PORTOGALLO

    Per dare una spiegazione partiamo dai numeri, che come sempre aiutano a capire.

    Ramos con la maglia del Portogallo ha segnato ben quattordici goal in trentuno presenze complessive, di cui peraltro poche giocate da titolare visto che è stato sempre chiuso da Cristiano Ronaldo.

    L'attaccante del Milan ha sfruttato alla grande la clamorosa rottura consumata in queste settimane tra Jorge Jesus e CR7, realizzando tre goal nelle ultime tre in cui è stato sempre schierato dal 1'.

    La media realizzativa è così salita a un goal segnato ogni 93' col Portogallo, praticamente uno a partita.

  • I NUMERI COL MILAN E L'ULTIMA STAGIONE COL PSG

    I numeri dicevamo. Ecco, quelli di Ramos nelle prime sei partite ufficiali col Milan raccontano tutte le difficoltà incontrate fin qui dal portoghese.

    L'attaccante scelto da Ruben Amorim ha infatti segnato solo una volta nella gara casalinga contro il Venezia, peraltro dopo avere fallito un paio di clamorose occasioni da goal.

    Per il resto Ramos è stato praticamente inoffensivo tirando anche pochissimo in porta: appena sei volte volte nello specchio, undici in totale.

    Mentre nella scorsa stagione, trascorsa col PSG da comprimario, Ramos è andato in doppia cifra con dodici goal in 45 presenze.

    Una media piuttosto bassa, pari a una rete ogni 142' ma comunque nettamente migliore rispetto a quella attuale col Milan.

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  • RAMOS CORRE TROPPO?

    La sensazione durante le prime gare di Ramos col Milan è che l'attaccante portoghese si sacrifichi molto anche in fase di pressione e ripiegamento. Cosa che poi gli fa perdere lucidità sotto porta.

    Una sensazione peraltro ampiamente confermata dal numero di chilometri percorsi da Ramos. In tal senso la differenza tra le partite col Milan e quelle col Portogallo è notevole.

    In cinque giornate di Serie A l'attaccante ha percorso 11.5 km di media contro gli 8.3 di media nelle quattro gare di Nations League giocate col Portogallo.

    Basta questo per giustificare il diverso rendimento offensivo di Ramos?

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  • COSA HA DETTO AMORIM SU RAMOS

    Nonostante il rendimento fin qui non all'altezza delle aspettative, Ramos gode della massima fiducia da parte di Ruben Amorim.

    Anche se il tecnico rossonero, intervistato da 'Sport Mediaset', ha fatto una richiesta specifica al suo attaccante di riferimento: "So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

    Mentre ai microfoni di 'Sky Sport' l'allenatore portoghese ha riconosciuto come sia tutta la squadra a dover mettere Ramos e gli altri attaccanti nelle migliori condizioni: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio.

    Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".

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