Ramos corre troppo nel Milan di Amorim? Il motivo della differenza di rendimento col Portogallo: i dati sui chilometri percorsi

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Dr. Jekyll col Portogallo, Mr. Hide col Milan. L'inizio di stagione vissuto da Gonçalo Ramos ha avuto due volti molto diversi.
L'attaccante, arrivato in estate dal PSG, in maglia rossonera fatica troppo a inquadrare la porta mentre con quella della sua Nazionale si trasforma in un cecchino d'area di rigore quasi infallibile.
Ma cosa c'è dietro questa notevole differenza di rendimento? Come gioca Ramos col Portogallo e come lo utilizza Amorim al Milan?