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Austria v Turkiye: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Ralf Rangnick, l’ispiratore del Gegenpressing: dai successi con Red Bull al flirt col Milan, dopo il Manchester United il rilancio con l’Austria

Serie A
Milan
R. Rangnick

L’attuale CT della Nazionale austriaca piace (di nuovo) al Diavolo: Cardinale lo vorrebbe come capo dell’area tecnica. Ma chi è Ralf Rangnick? Dall’inizio nei dilettanti tedeschi alla scoperta di Haaland ai tempi della Red Bull.

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“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Diceva così una vecchia canzone di Antonello Venditti, in un ritornello ripreso poi da Adriano Galliani nel momento in cui l’esperto dirigente si ritrovò a trattare il ritorno di Kakà al Milan. 

Oggi, invece, “Amici mai” torna di moda nel club rossonero, in una fase in cui sembra riaprirsi la pista che porterebbe Ralf Rangnick a Milanello, sei anni dopo una prima trattativa non andata a buon fine.

Cardinale ha resettato la dirigenza, facendo un repulisti che ha coinvolto amministratore delegato, direttore sportivo, capo scouting e allenatore della prima squadra.

Adesso, però, serve un nuovo assetto e, in attesa di capire quale sarà il peso di Zlatan Ibrahimovic nel club (unico a salvarsi), una delle ipotesi formulate è stata quella che porterebbe l’attuale CT dell’Austria ad assumere il ruolo di capo dell’area tecnica. 

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    CHI È RALF RANGNICK

    Il nome di battesimo è Ralf, il soprannome è “Il Professore”. Basterebbe questo a fotografare la personalità e il profilo di Rangnick. Un uomo austero, esperto, nato a Backnang quasi 68 anni fa. Poche parole, pochi fronzoli, tanta sostanza: la sua carriera è stata lunga, partita dai campionati dilettantistici tedeschi negli anni '80, e si è snodata attraverso più ruoli: da quello di allenatore, con cui ha reso grandi Ulm e Hoffenheim e raggiungendo una semifinale di Champions con lo Schalke 04, a quello di direttore sportivo, stratega del gruppo Red Bull e soprattutto di Salisburgo e Lipsia.

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  • RB Salzburg v Liverpool FC: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    RALF TI METTE LE ALI

    Sicuramente l’avventura con il colosso di bevande energetiche lo ha reso celebre nel calcio continentale. Al culmine della sua esperienza da allenatore, con uno Schalke portato in semifinale di Champions (memorabile il 5-2 di San Siro con l’Inter), la Red Bull lo ingaggia. Non come guida tecnica, ma come architetto globale del progetto calcistico in cui, su tutte, spicca la presenza di Salisburgo e Lipsia. I risultati raggiunti saranno impressionanti: ben presto entrambi i club diventano certezze del football europeo, in cui nascono due talenti generazionali come Sadio Mané ed Erling Braut Haaland. Fu proprio Rangnick a portare l’attuale superbo attaccante dal Molde al Salisburgo nel 2019. 

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    IL PRIMO FLIRT COL MILAN

    Al termine della sua avventura con Red Bull, il Milan già si interessò a lui già nel 2020. Gazidis, all’epoca amministratore delegato del Diavolo, era un suo estimatore, pronto a offrirgli ruolo da manager dei rossoneri. Il rendimento di Pioli nel periodo successivo al Covid-19, però, fu talmente buono da fratturare la dirigenza meneghina: da un lato proprio Gazidis, dall’altro Maldini e Boban. Alla fine, prevalse la linea dell’ex capitano, con Boban che perse addirittura il posto per difendere la propria idea: Rangnick saltò praticamente a un passo dalle firme, Pioli rimase andando poi a vincere lo Scudetto. Da menzionare un particolare: Ibrahimovic, oggi al centro della rivoluzione voluta da Cardinale, all’epoca si oppose all’arrivo di Rangnick in maniera anche provocatoria, affermando di non sapere neanche chi fosse il tedesco. 

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    RILANCIO DA CT

    Dopo un paio di parentesi non felicissime com Lokomotiv Mosca e Manchester United, Rangnick si è rilanciato con la Nazionale austriaca. Chiamato a guidare Arnautovic e compagni dal 2022, ha condotto i biancorossi all’ottimo Euro2024, chiuso agli ottavi di finale dopo aver tenuto dietro nel girone Francia e Olanda, e al ritorno ai Mondiali, dopo ben 28 anni, che giocheranno a breve. La sua avventura da CT sembra però pronta a chiudersi, anche per via di numerosi corteggiamenti nei suoi confronti, a partire proprio da quello del Milan. 

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  • FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUNDAFP

    LA FILOSOFIA: L’INVENTORE DEL GEGENPRESSING E IL 4-4-2

    Rangnick ha tre principali tratti che lo hanno reso celebre nel corso della sua carriera. In primis c’è l’utilizzo di un impianto di gioco dal sapore antico ma sempre efficace, il 4-4-2. Un sistema non trattabile per Rangnick, da sempre il suo metodo predefinito di giocare. 

    Un disegno tattico da abbinare al Gegenpressing, una modalità di costante pressione, in cui il focus è il recupero immediato della palla nei primi secondi successivi alla perdita del possesso, sfruttando la momentanea disorganizzazione degli avversari. Qualcosa che Rangnick ha scoperto agli albori della sua avventura nel calcio, nel 1983: fu stregato da un’amichevole contro la Dinamo Kiev di Valerij Lobanovs’kyj, rimanendo ancorato a un principio di gioco senza pause e senza troppi palloni spesi in orizzontale. Ralf viene considerato l’inventore del Gegenpressing, poi perfezionato e reso celebre soprattutto da Jurgen Klopp.

    Anche per via di questo tipo di filosofia, Rangnick non può che prediligere l’utilizzo di calciatori giovani, principalmente Under 30, vitali per un calcio senza soste e ricco di corse, con o senza palla.

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    LA RICHIESTA DI PIENI POTERI

    Rangnick al Milan ha chiesto pieni poteri. Senza se e senza ma: un controllo completo dell’area tecnica, sulla scelta del nuovo allenatore e una policy sul mercato basata sui giovani. Vorrebbe, sostanzialmente, quello che al Milan non c’è stato negli ultimi tempi: carta bianca pressoché totale, priva da possibili veti di altre figure dirigenziali oltre alla volontà di puntare su giovani forti e con potenziale, seguendo il modello Red Bull. Da capire se Cardinale (e Ibrahimovic) accetteranno una simile gestione del club, soprattutto in virtù del fatto che, comunque, Rangnick non potrebbe tuffarsi nella sua avventura col Milan prima della fine dei Mondiali. Certi amori, però, non finiscono: da capire, però, se almeno stavolta fioriranno.

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