Ralf Rangnick, l’ispiratore del Gegenpressing: dai successi con Red Bull al flirt col Milan, dopo il Manchester United il rilancio con l’Austria

Il nome di battesimo è Ralf, il soprannome è “Il Professore”. Basterebbe questo a fotografare la personalità e il profilo di Rangnick. Un uomo austero, esperto, nato a Backnang quasi 68 anni fa. Poche parole, pochi fronzoli, tanta sostanza: la sua carriera è stata lunga, partita dai campionati dilettantistici tedeschi negli anni '80, e si è snodata attraverso più ruoli: da quello di allenatore, con cui ha reso grandi Ulm e Hoffenheim e raggiungendo una semifinale di Champions con lo Schalke 04, a quello di direttore sportivo, stratega del gruppo Red Bull e soprattutto di Salisburgo e Lipsia.