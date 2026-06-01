Ralf Rangnick, l’ispiratore del Gegenpressing: dai successi con Red Bull al flirt col Milan, dopo il Manchester United il rilancio con l’Austria

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Diceva così una vecchia canzone di Antonello Venditti, in un ritornello ripreso poi da Adriano Galliani nel momento in cui l’esperto dirigente si ritrovò a trattare il ritorno di Kakà al Milan.
Oggi, invece, “Amici mai” torna di moda nel club rossonero, in una fase in cui sembra riaprirsi la pista che porterebbe Ralf Rangnick a Milanello, sei anni dopo una prima trattativa non andata a buon fine.
Cardinale ha resettato la dirigenza, facendo un repulisti che ha coinvolto amministratore delegato, direttore sportivo, capo scouting e allenatore della prima squadra.
Adesso, però, serve un nuovo assetto e, in attesa di capire quale sarà il peso di Zlatan Ibrahimovic nel club (unico a salvarsi), una delle ipotesi formulate è stata quella che porterebbe l’attuale CT dell’Austria ad assumere il ruolo di capo dell’area tecnica.