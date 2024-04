Rakitic su Roma-Barcellona del 2018: "Ricordo quella gara, gliel'abbiamo regalata"

Il centrocampista croato pensa ancora a quella partita maledetta per il Barcellona: "Fu la peggiore".

La data del 10 aprile 2018 è ancora oggi ben fissata tra i ricordi dei tifosi della Roma, che quella sera assistettero a una incredibile rimonta che permise di eliminare il Barcellona di Lionel Messi.

Dopo aver perso l'andata dei quarti di Champions League per 4-1 al 'Camp Nou', i giallorossi ribaltarono tutto battendo i blaugrana per 3-0 nel ritorno dell'Olimpico: un risultato che li fece approdare tra le migliori quattro squadre d'Europa, prima dell'eliminazione subita per mano del Liverpool.

Una partita che ancora oggi rappresenta una ferita aperta per Ivan Rakitic, presente in quella serata maledetta per lui e per tutto il popolo del Barcellona.