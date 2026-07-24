Rafael Leao lascia il Milan? "Ho parlato della cessione, non so se succederà. Il 29 andrò in ritiro e studierò le opzioni"

"Dopo 12 anni siamo tornati a vincere il campionato. Maldini è stato una figura chiave, un elemento fondamentale nelle partite decisive. Ha saputo davvero farsi valere nei momenti cruciali. E credo che, dopo quel campionato, il mio status sia cambiato, sia dentro che fuori dal campo.





E provo un'immensa gratitudine per ciò che ho ottenuto. E poi... L'Italia è un Paese che vive di calcio, e si percepisce tutto: nei ristoranti, ovunque vada, ricevo... Ricevo tantissimo affetto, un affetto enorme".