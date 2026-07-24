Rafael Leao lascia il Milan? "Ho parlato della cessione, non so se succederà. Il 29 andrò in ritiro e studierò le opzioni"

Che futuro per Rafael Leao? Il promesso partente di casa Milan a sorpresa ha annunciato in Brasile che si presenterà presto in ritiro agli ordini di Ruben Amorim.
Intervenuto all'interno del podcast brasiliano Podpah (parole riprese da Milannews) per presentare la sua linea di abbigliamento, l'attaccante portoghese ha confermato di aver parlato nuovamente col club della sua cessione ma che, nel frattempo in cui arriveranno offerte, si presenterà in ritiro e darà tutto per la maglia rossonera finché non si concretizzerà l'addio.