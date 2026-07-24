Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Rafael Leao MilanGetty Images
Emanuele Tramacere

Rafael Leao lascia il Milan? "Ho parlato della cessione, non so se succederà. Il 29 andrò in ritiro e studierò le opzioni"

Calciomercato
Milan
R. Leao

L'attaccante portoghese conferma la volontà di dire addio, ma anche la data della convocazione in ritiro se non ci sarà un accordo con altri club.

Pubblicità

Che futuro per Rafael Leao? Il promesso partente di casa Milan a sorpresa ha annunciato in Brasile che si presenterà presto in ritiro agli ordini di Ruben Amorim.

Intervenuto all'interno del podcast brasiliano Podpah (parole riprese da Milannews) per presentare la sua linea di abbigliamento, l'attaccante portoghese ha confermato di aver parlato nuovamente col club della sua cessione ma che, nel frattempo in cui arriveranno offerte, si presenterà in ritiro e darà tutto per la maglia rossonera finché non si concretizzerà l'addio.


  • I GOAL "NON BASTANO MAI"

    "Sì, nella prima stagione al Milan, ho segnato qualche goal [ride]... Ma ho iniziato a giocare solo nella seconda metà della stagione. Ne ho fatti circa otto... No, è andata bene, è andata bene...

    Però sai, di questi tempi, otto goal per un giocatore... diciamo, un giocatore del Milan... sai com'è, no? La gente inizia a pretendere di più. Devono essere 10, 15 o più. Soprattutto dopo l'arrivo di gente come Haaland e Mbappé... quei due... fanno 60 goal all'anno, cavolo. Tu fai 10 goal... e sono solo 10 goal, cavolo. 10 goal sono un sacco".

    • Pubblicità

  • IL NO ALL'INTER

    "L'offerta dell'Inter? Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare lì. Non voglio andare all'Inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: "Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora". Al che ho detto: "Cosa intendi? Ne sei sicuro?". "Sì, il Milan... e qualcuno ti chiamerà". Ho risposto: "Okay, bene [ride], terrò gli occhi aperti".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MALDINI

    "Il mio agente mi ha detto "Senti, eh, questa persona chiamerà tra cinque minuti; resta qui perché parlerai via FaceTime". Era Maldini.  Mi dice: "Ciao, Rafael. Come stai?" e da lì tutto il resto. "Sai già che il Milan è interessato; sei un giocatore in cui vediamo un grande futuro e vogliamo portarti qui al Milan". E io lì ho detto: "Oh, vengo subito". Cioè, certo, tipo, domani. Non potevo dire di no, sai? Quando chiama lui... è andata così".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LO STATUS CAMBIATO DOPO LO SCUDETTO

    "Dopo 12 anni siamo tornati a vincere il campionato. Maldini è stato una figura chiave, un elemento fondamentale nelle partite decisive. Ha saputo davvero farsi valere nei momenti cruciali. E credo che, dopo quel campionato, il mio status sia cambiato, sia dentro che fuori dal campo.


    E provo un'immensa gratitudine per ciò che ho ottenuto. E poi... L'Italia è un Paese che vive di calcio, e si percepisce tutto: nei ristoranti, ovunque vada, ricevo... Ricevo tantissimo affetto, un affetto enorme".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ADDIO? NON SO SE SUCCEDERÀ, SARÒ IN RITIRO IL 29

    Poi la conversazione si sposta sul futuro con il conduttore che incalza Leao:


    Igão: "Ma ho visto che hai detto al Milan: 'Milan, grazie mille, questo periodo qui è stato fantastico, penso che guarderò ad altri orizzonti'"

    Leao: "Sì, andrò al Corinthians (ride)"

    Mitico: "Stai scherzando, stai scherzando"

    Igão: "Potete dirlo a ESPN che ha parlato qui (ridendo)"

    Leao: “Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà,devo presentarmi lì (col Milan) il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan.”

Amichevoli dei club
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL