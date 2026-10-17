Rafael Leao entra al 61' ed esce al 77' di Gençlerbirligi-Galatasaray: tutti sorpresi, cos'è successo

Sì, il Galatasaray ha vinto ed è in testa alla classifica del campionato turco dopo otto giornate. Ma per Rafael Leao non è stato un pomeriggio da ricordare. Tutt'altro.
L'ex attaccante del Milan ha giocato appena un quarto d'ora circa nella partita vinta 1-0 dalla formazione dell'ex nerazzurro Okan Buruk in casa del Gençlerbirligi. Ma non è stato un quarto d'ora qualsiasi.
Leao è stato inserito e poi tolto da Okan nel corso del secondo tempo. Anche se una motivazione, in un primo momento ignota, effettivamente c'è.
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