Rafael Leao entra al 61' ed esce al 77' di Gençlerbirligi-Galatasaray: tutti sorpresi, cos'è successo

In campo per 90 minuti qualche giorno fa nella disfatta contro il Barcellona in Champions League, Leao è stato mandato inizialmente in panchina da Okan.

L'allenatore del Galatasaray ha poi inserito il portoghese nel corso del secondo tempo, all'interno di un triplo cambio che ha visto pure gli ingressi di Akgun e Gundogan.

Ma la partita di Leao è durata appena 16 minuti: al 77' Okan lo ha richiamato in panchina per far spazio a Gul, attaccante anche nel giro della Nazionale turca, che proprio in extremis ha poi segnato l'unico goal della partita regalando lo 0-1 finale al Galatasaray.