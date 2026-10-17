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Leao GalatasarayGetty Images
Stefano Silvestri

Rafael Leao entra al 61' ed esce al 77' di Gençlerbirligi-Galatasaray: tutti sorpresi, cos'è successo

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Genclerbirligi vs Galatasaray
Genclerbirligi
R. Leao

L'ex milanista è stato inserito da Okan a mezz'ora dalla fine e poi tolto per far spazio a Gul, poi autore del goal vincente. Ma di mezzo c'è un infortunio.

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Sì, il Galatasaray ha vinto ed è in testa alla classifica del campionato turco dopo otto giornate. Ma per Rafael Leao non è stato un pomeriggio da ricordare. Tutt'altro.

L'ex attaccante del Milan ha giocato appena un quarto d'ora circa nella partita vinta 1-0 dalla formazione dell'ex nerazzurro Okan Buruk in casa del Gençlerbirligi. Ma non è stato un quarto d'ora qualsiasi.

Leao è stato inserito e poi tolto da Okan nel corso del secondo tempo. Anche se una motivazione, in un primo momento ignota, effettivamente c'è.


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  • DENTRO AL 61', FUORI AL 77'

    In campo per 90 minuti qualche giorno fa nella disfatta contro il Barcellona in Champions League, Leao è stato mandato inizialmente in panchina da Okan.

    L'allenatore del Galatasaray ha poi inserito il portoghese nel corso del secondo tempo, all'interno di un triplo cambio che ha visto pure gli ingressi di Akgun e Gundogan.

    Ma la partita di Leao è durata appena 16 minuti: al 77' Okan lo ha richiamato in panchina per far spazio a Gul, attaccante anche nel giro della Nazionale turca, che proprio in extremis ha poi segnato l'unico goal della partita regalando lo 0-1 finale al Galatasaray.

  • TUTTI SORPRESI

    In un primo momento, la sostituzione che ha coinvolto Leao ha lasciato tutti sorpresi. Tanto da lasciar pensare a una clamorosa decisione di tipo tecnico presa da Okan.

    Leao si è infatti riportato in panchina sulle proprie gambe, anche se con un'espressione di evidente disappunto dipinta sul proprio volto.

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  • LEAO INFORTUNATO

    In realtà, non si può parlare di decisione dell'allenatore: Leao, semplicemente, è stato costretto ad abbandonare il campo e a tornarsene in panchina a causa di un infortunio.

    L'ex giocatore del Milan ha rimediato un problema muscolare nei pochi minuti in cui è rimasto in campo: nello specifico, un guaio all'inguine. Per questo motivo non ha potuto proseguire e terminare la partita col Gençlerbirligi.

    Nella giornata di domani, domenica, Leao effettuerà una risonanza magnetica per capire l'entità del proprio infortunio. Intanto, il portoghese è a rischio per la trasferta di Champions League di mercoledì contro il Lille.

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  • I NUMERI STAGIONALI DI LEAO

    L'infortunio nell'ultima partita di campionato è solamente l'ultimo episodio di una stagione che, per Leao, non è iniziata in maniera particolarmente positiva. Non in relazione all'hype generato dal suo arrivo a Istanbul, almeno.

    L'ex rossonero ha collezionato sette presenze fino a questo momento, l'ultima proprio col Gençlerbirligi. E non ha ancora messo a segno un singolo goal. Fin qui può vantare appena un assist, peraltro inutile, arrivato nell'1-4 contro il Barcellona.

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