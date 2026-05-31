Rafael Leao annuncia di voler lasciare il Milan: "Ho dato tutto quello che avevo, aspiro a una nuova sfida"

Game over. Tra Rafael Leao e il Milan, ormai, sembra davvero finita. E ora è lo stesso portoghese a non nascondersi più: la sua volontà è quella di cambiare squadra.
Leao ha parlato a SportTv, emittente lusitana. E a una settimana dal tremendo Milan-Cagliari costato la Champions League ai rossoneri, ha fatto professione di sincerità.
"Voglio nuove sfide, un nuovo campionato": questo è il senso delle parole di Leao. Il quale si preparerà ora non solo ai Mondiali, ma anche a vivere un'estate da protagonista sul mercato.