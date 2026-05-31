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Rafael Leao MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Rafael Leao annuncia di voler lasciare il Milan: "Ho dato tutto quello che avevo, aspiro a una nuova sfida"

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R. Leao

L'attaccante portoghese non si nasconde più e rivela di voler cambiare squadra: "Aspetterò le migliori opportunità, spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".

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Game over. Tra Rafael Leao e il Milan, ormai, sembra davvero finita. E ora è lo stesso portoghese a non nascondersi più: la sua volontà è quella di cambiare squadra.

Leao ha parlato a SportTv, emittente lusitana. E a una settimana dal tremendo Milan-Cagliari costato la Champions League ai rossoneri, ha fatto professione di sincerità.

"Voglio nuove sfide, un nuovo campionato": questo è il senso delle parole di Leao. Il quale si preparerà ora non solo ai Mondiali, ma anche a vivere un'estate da protagonista sul mercato.

  • "HO DATO TUTTO QUELLO CHE AVEVO"

    Così ha parlato Leao, confermando di voler cambiare squadra nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, comunque all'interno della prossima finestra estiva dei trasferimenti:

    "Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia".



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  • "ASPIRO A UNA NUOVA SFIDA"

    La volontà di Leao è quella di lasciare non soltanto il Milan, ma anche la Serie A. E dunque di portare avanti la propria carriera in un altro paese e in un altro campionato.

    "Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - ha detto ancora l'ex attaccante del Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

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  • "ASPETTERÒ LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ"

    Leao, intanto, è stato convocato da Martinez per i Mondiali. E dunque, almeno per il momento, il capitolo mercato scende in secondo piano in attesa di tornare prepotentemente in auge.

    "In questo momento la cosa più importante è il Mondiale - ha concluso Leao - giocare un buon Mondiale ed essere in grado di aiutare la Nazionale in qualsiasi modo possibile. Poi, quando arriverà quel momento, aspetterò le migliori opportunità per continuare la mia carriera. Spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".

  • IL MESSAGGIO DEI GIORNI SCORSI

    Lo stesso Leao aveva rotto il silenzio già nei giorni scorsi, dopo la delusione del mancato ingresso in Champions League. E, in generale, al termine di una stagione con molte più luci che ombre.

    "È stato un periodo che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico - scriveva su Instagram - e solo chi l'ha vissuto in prima persona con me sa quanto sia stato difficile. Perciò voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto tutto il possibile e l'impossibile per far sì che questa stagione prendesse una piega completamente diversa. Che il Milan trionfi di nuovo la prossima stagione".



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  • IL CONTRATTO DI LEAO

    Leao ha un contratto con il Milan valido per altri due anni: nel 2023 lo ha prolungato fino al 30 giugno 2028. Il vincolo in questione, però, è destinato a essere rotto quest'estate dopo il flop individuale e collettivo dell'ultima stagione. E le parole del portoghese non sono altro che la conferma di un matrimonio ormai andato in frantumi.