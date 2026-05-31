Rafael Leao annuncia di voler lasciare il Milan: "Ho dato tutto quello che avevo, aspiro a una nuova sfida"

La volontà di Leao è quella di lasciare non soltanto il Milan, ma anche la Serie A. E dunque di portare avanti la propria carriera in un altro paese e in un altro campionato.

"Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - ha detto ancora l'ex attaccante del Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".