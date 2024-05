L'attaccante portoghese rivela di aver cercato di portare Cancelo al Milan: "Gli ho detto: "Vieni", ma era del City..."

Numero 10 e uomo mercato. Rafa Leao, in un'intervista concessa a Fabrizio Romano per Sport.xyz., ha rivelato di aver lavorato per il Milan.

Il portoghese, infatti, avrebbe cercato di convincere il connazionale Joao Cancelo a trasferirsi in rossonero.

Tentativo fallito dato che Cancelo era di proprietà del Manchester City e il suo acquisto sarebbe stato decisamente oneroso.