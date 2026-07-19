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Rabiot Milan Torino Serie AGetty Images
Lelio Donato

Rabiot spazza i dubbi sul futuro ma chi giocherà insieme al francese? I possibili obiettivi del Milan a centrocampo

Calciomercato
Milan

Dopo la gara tra Francia e Inghilterra sono arrivate le parole di Rabiot che ha confermato di voler restare al Milan anche nella prossima stagione. Sarà un punto fermo per Amorim, ma chi giocherà insieme a lui?

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Poche parole sono bastate per spazzare via ogni dubbio e qualche voce: Adrien Rabiot indosserà ancora la maglia del Milan.

Una volta concluso il suo impegno con la Francia ai Mondiali, infatti, il centrocampista ha parlato in modo molto chiaro del suo futuro che sarà a tinte rossonere.

Nonostante l'addio del suo mentore Massimiliano Allegri, insomma, Rabiot intende onorare il contratto che lo lega al Milan e sarà un punto fermo della squadra di Amorim.

Resta semmai da capire chi lo affiancherà nel centrocampo a due del portoghese. In tal senso la società rossonera sta valutando varie alternative.

  • COSA HA DETTO RABIOT SUL FUTURO

    Il silenzio tenuto da Rabiot durante i Mondiali aveva fatto circolare voci incontrollate sul suo futuro.

    Secondo molti il francese era pronto a valutare un nuovo trasferimento dopo quello della scorsa estate, dato che di fatto aveva scelto il Milan per riunirsi con Allegri che oggi non è più l'allenatore rossonero.

    Voci però spazzate via subito dopo la finale per il terzo e il quarto posto persa dalla Francia contro l'Inghilterra.

    "Riparto dal Milan ovviamente poi parlerò con il nuovo allenatore. Prima ho preferito contrarmi sul Mondiale e non essere disturbato da altre cose" ha spiegato Rabiot davanti ai microfoni.

    Nessun caso, insomma, il francese rispetterà il contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2028.

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  • UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA AL MILAN

    Nella sua prima stagione col Milan d'altronde Rabiot è stato subito un punto di riferimento, in campo e dentro lo spogliatoio.

    Grazie alla grande esperienza maturata tra PSG e Juventus, il centrocampista ha fatto valere le sue doti di leadership venendo riconosciuto dai compagni.

    Sono state ben 32 le presenze di Rabiot col Milan tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con sei goal realizzati e cinque assist. Numeri che testimoniano una stagione di assoluto livello.

    Ovvio quindi che Amorim abbia subito messo in chiaro di voler ripartire da Rabiot che sarà un titolarissimo anche nel nuovo corso. Il tecnico peraltro lo avrebbe già chiamato durante i Mondiali per illustrargli il progetto.


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  • IL RUOLO DI RABIOT NEL NUOVO MILAN

    Ma quale sarà il ruolo di Rabiot nel nuovo Milan?

    Amorim pare intenzionato a schierare i rossoneri con quello che finora è stato il suo modulo base, ovvero il 3-4-2-1.

    In questo sistema ovviamente Rabiot sarà uno dei due interni di centrocampo. Un ruolo di fatto molto simile a quello ricoperto da anni con ottimi risultati con la Francia, mentre Allegri lo ha sempre utilizzato prevalentemente come mezzala chiedendogli a volte anche di allargarsi sull'esterno per garantire maggiore copertura.

    Amorim apprezza la grande intelligenza tattica di Rabiot in mezzo al campo e la sua capacità di coprire ampie porzioni del terreno di gioco, proponendosi spesso anche in fase di tiro o di inserirsi nell'area avversaria.

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  • CHI GIOCA INSIEME A RABIOT?

    Appurato che uno dei due centrocampisti titolari sarà Adrien Rabiot, resta da definire chi lo affiancherà nella mediana a due.

    Il Milan è sempre in forte pressing per convincere Luka Modric che pare orientato a rinnovare per un'altra stagione. Ma il croato difficilmente giocherà lo stesso numero di partite della scorsa stagione.

    Gli altri centrocampisti attualmente presenti in rosa, da Ricci a Jashari, non convincono del tutto ed in ogni caso non sembrano ancora pronti per diventare titolari del Milan. Fofana e Loftus-Cheek, invece, sono in uscita mentre Musah potrebbe essere utilizzato più come esterno a tutta fascia.

    Ecco perché il Milan sta sondando il mercato alla ricerca di un altro centrocampista. Nelle ultime ore ai rossoneri è stato accostato Hojbjerg, ma quello dell'esperto danese non è l'unico profilo valutato dalla società.

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