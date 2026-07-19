Rabiot spazza i dubbi sul futuro ma chi giocherà insieme al francese? I possibili obiettivi del Milan a centrocampo

Nella sua prima stagione col Milan d'altronde Rabiot è stato subito un punto di riferimento, in campo e dentro lo spogliatoio.

Grazie alla grande esperienza maturata tra PSG e Juventus, il centrocampista ha fatto valere le sue doti di leadership venendo riconosciuto dai compagni.

Sono state ben 32 le presenze di Rabiot col Milan tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con sei goal realizzati e cinque assist. Numeri che testimoniano una stagione di assoluto livello.

Ovvio quindi che Amorim abbia subito messo in chiaro di voler ripartire da Rabiot che sarà un titolarissimo anche nel nuovo corso. Il tecnico peraltro lo avrebbe già chiamato durante i Mondiali per illustrargli il progetto.



