Rabiot spazza i dubbi sul futuro ma chi giocherà insieme al francese? I possibili obiettivi del Milan a centrocampo

Poche parole sono bastate per spazzare via ogni dubbio e qualche voce: Adrien Rabiot indosserà ancora la maglia del Milan.
Una volta concluso il suo impegno con la Francia ai Mondiali, infatti, il centrocampista ha parlato in modo molto chiaro del suo futuro che sarà a tinte rossonere.
Nonostante l'addio del suo mentore Massimiliano Allegri, insomma, Rabiot intende onorare il contratto che lo lega al Milan e sarà un punto fermo della squadra di Amorim.
Resta semmai da capire chi lo affiancherà nel centrocampo a due del portoghese. In tal senso la società rossonera sta valutando varie alternative.