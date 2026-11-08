Rabiot risponde a Calvarese dopo il giallo a Marcandalli: "Mentire non vi farà andare avanti"

Tutto nasce dal commento dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che sul proprio profilo Instagram ha fatto il punto analizzando l'episodio Marcandalli-Rabiot:

"L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da goal? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto".