Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
GOAL

Rabiot risponde a Calvarese dopo il giallo a Marcandalli: "Mentire non vi farà andare avanti"

Serie A
Milan
A. Rabiot
Genoa
A. Marcandalli
Genoa vs Milan

Il centrocampista del Milan si è esposto pubblicamente su Instagram sull'episodio che lo ha coinvolto contro il Genoa.

Pubblicità
Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

Il Milan vince in casa del Genoa, ma non senza polemiche.

Al Ferraris finisce 1-2 nell'11ª giornata di Serie A, con la squadra di Ruben Amorim che passa grazie ai goal di Christian Pulisic e Alphadjo Cisse, ma i rossoneri recriminano per un episodio a inizio ripresa.

Alessandro Marcandalli ferma Adrien Rabiot con una vistosa trattenuta poco prima della linea di centrocampo e viene ammonito, ma i giocatori e la panchina del Milan insorgono contro l'arbitro Davide Massa invocando l'espulsione poiché, nonostante la distanza dalla porta, non ci sarebbero stati più ostacoli nell'azione offensiva. Proteste veementi, che hanno portato al giallo per lo stesso Rabiot e all'espulsione di tre componenti della panchina del Diavolo, tra cui il medico sociale Mazzoni.

Ma le polemiche non sono finite, perché proprio il centrocampista francese rincara la dose sui social.

  • IL COMMENTO DI CALVARESE

    Tutto nasce dal commento dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che sul proprio profilo Instagram ha fatto il punto analizzando l'episodio Marcandalli-Rabiot:

    "L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da goal? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto".

  • RABIOT: "MENTIRE NON VI FARA' ANDARE AVANTI"

    Rabiot ha dunque commentato il post di Calvarese, con un messaggio durissimo:

    "Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Buona serata".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL POST

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL NUOVO REGOLAMENTO

    Le proteste del Milan nei confronti di Massa si legano anche alla posizione di Alphadjo Cisse, non considerata nell'azione.

    Con la circolare n° 1 della stagione 2026/27, vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB. Per quanto concerne i Provvedimenti disciplinari, nello specifico il "Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete (DOGSO)", si legge che da quest'anno "la posizione e il numero degli attaccanti vengono inclusi nelle considerazioni del DOGSO poiché anche questo può aiutare a stabilire se sussista un’evidente opportunità di segnare una rete", evidenzia MilanNews.it.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC