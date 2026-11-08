Rabiot risponde a Calvarese dopo il giallo a Marcandalli: "Mentire non vi farà andare avanti"

Il Milan vince in casa del Genoa, ma non senza polemiche.
Al Ferraris finisce 1-2 nell'11ª giornata di Serie A, con la squadra di Ruben Amorim che passa grazie ai goal di Christian Pulisic e Alphadjo Cisse, ma i rossoneri recriminano per un episodio a inizio ripresa.
Alessandro Marcandalli ferma Adrien Rabiot con una vistosa trattenuta poco prima della linea di centrocampo e viene ammonito, ma i giocatori e la panchina del Milan insorgono contro l'arbitro Davide Massa invocando l'espulsione poiché, nonostante la distanza dalla porta, non ci sarebbero stati più ostacoli nell'azione offensiva. Proteste veementi, che hanno portato al giallo per lo stesso Rabiot e all'espulsione di tre componenti della panchina del Diavolo, tra cui il medico sociale Mazzoni.
Ma le polemiche non sono finite, perché proprio il centrocampista francese rincara la dose sui social.