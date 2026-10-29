Il Milan prova a lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta interna contro il Bologna, che ha fatto precipitare i rossoneri a -7 dall'Inter a pochi giorni di distanza dal primo derby della stagione, ma ritrova parzialmente il sorriso per le notizie che arrivano dall'infermeria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, hanno infatti regolarmente partecipato alla seduta mattutina col resto del gruppo Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, costretti a saltare per acciacchi muscolari gli ultimi due impegni di campionato contro Udinese e Bologna.
Rabiot, Gila e Moreira giocano il derby? Tornati in gruppo e recuperati, come li gestirà Amorim
RECUPERI PROVVIDENZIALI
Tre assenze rivelatesi molto pesanti soprattutto ieri, quando Amorim ha scelto di cambiare diversi degli interpreti scesi in campo nel precedente fine settimana salvo andare incontro ad una delle peggiori prestazioni stagionali e denunciando la stanchezza mostrata da diversi dei suoi calciatori. La gara contro il Bologna ha peraltro lasciato in eredità l'infortunio muscolare subito da Fikayo Tomori che, in attesa di sottoporsi agli esami del caso, ha possibilità prossime allo zero di recuperare in tempo utile per la partita contro l'Inter.
GLI INFORTUNATI
Salvo contrattempi delle ultime ore, Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira saranno dunque regolarmente abili e arruolabili per l'appuntamento di sabato, confermando le sensazioni espresse nel post-gara di ieri dal tecnico rossonero Ruben Amorim: “Potremmo recuperare uno o due uomini, forse correremo qualche rischio”. Rimangono invece ai box Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, che avranno tempi di recupero ancora piuttosto lunghi.
PROVE DI FORMAZIONE
Soltanto domani Ruben Amorim potrà lavorare coi calciatori attualmente disponibili e immaginare un'ipotesi di formazione da opporre all'Inter di Cristian Chivu. Davanti a Maignan, Gila farebbe il suo ritorno in una linea difensiva completata da De Winter e Pavlovic - costretti a fare nuovamente gli straordinari se si considera che l'unica alternativa come centrale è il francese classe 2006 Diawara; se fosse nelle condizioni di giocare dal primo minuto, Diego Moreira si giocherebbe una maglia a sinistra con Estupinan e Bartesaghi oppure potrebbe essere impiegato a destra per far fronte all'assenza di Chukwueze. Rabiot potrebbe essere invece una possibilità al fianco di Modric a centrocampo (magari con Musah nuovamente largo a destra), o sulla trequarti in appoggio a Gonçalo Ramos.
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