Rabiot, Gila e Moreira giocano il derby? Tornati in gruppo e recuperati, come li gestirà Amorim

Soltanto domani Ruben Amorim potrà lavorare coi calciatori attualmente disponibili e immaginare un'ipotesi di formazione da opporre all'Inter di Cristian Chivu. Davanti a Maignan, Gila farebbe il suo ritorno in una linea difensiva completata da De Winter e Pavlovic - costretti a fare nuovamente gli straordinari se si considera che l'unica alternativa come centrale è il francese classe 2006 Diawara; se fosse nelle condizioni di giocare dal primo minuto, Diego Moreira si giocherebbe una maglia a sinistra con Estupinan e Bartesaghi oppure potrebbe essere impiegato a destra per far fronte all'assenza di Chukwueze. Rabiot potrebbe essere invece una possibilità al fianco di Modric a centrocampo (magari con Musah nuovamente largo a destra), o sulla trequarti in appoggio a Gonçalo Ramos.