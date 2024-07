Rabiot, Depay e non solo: 8 protagonisti di Euro 2024 che non hanno ancora una squadra

Tanti giocatori si sono presentati in Germania in scadenza di contratto e senza rinnovo: l'olandese e il francese su tutti, ma non sono gli unici.

Adrien Rabiot ha la mente rivolta unicamente alla semifinale degli Europei, nella quale la sua Francia sfiderà la Spagna. E lo stesso dicasi per Memphis Depay, che attende Olanda-Inghilterra con trepidazione. Non potrebbe essere altrimenti.

Al resto ci si penserà in un secondo momento. E per "resto" si intende la squadra di club. Che al momento non c'è, per Rabiot, Depay e non solo. Perché si parla di calciatori andati in scadenza di contratto il 30 giugno e che quel contratto non l'hanno rinnovato, presentandosi agli Europei con lo status di parametro zero.

La particolarità di Euro 2024 è stata anche questa: ha ospitato diversi giocatori prossimi a diventare free agents. E che, effettivamente, a partire da lunedì 1° luglio lo sono diventati.