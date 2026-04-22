Quinta serie inglese da brividi: Rochdale e York si giocano la promozione nello scontro diretto all'ultima giornata

York a un passo dall'aritmetica promozione nel turno precedente, quando ha avuto la meglio con un netto 3-0 sullo Yeovil: contemporaneamente, il Rochdale faticava e non poco sul campo di un Braintree già retrocesso.

Ospiti in vantaggio con Barlow e ripresi al 91' dalla rete di Akinde: proprio quando tutto sembrava finito, ci ha pensato Dieseruvwe al 99' a siglare il definitivo 1-2 con l'ultimo tiro della partita.

Una doccia gelata di enormi proporzioni per lo York che, in caso di pareggio dei rivali, sarebbero stati irraggiungibili a una giornata dal termine con quattro punti di vantaggio: invece tutto verrà deciso all'ultimo, con lo spettro di un'ulteriore beffa in terra nemica da esorcizzare.