Quinta serie inglese da brividi: Rochdale e York si giocano la promozione nello scontro diretto all'ultima giornata

Finale da brividi in National League, quinta serie del calcio inglese: York e Rochdale sono in piena lotta per la conquista del primo posto finale che regalerebbe la promozione diretta senza passare dai playoff.
Fin qui nulla di eclatante, ma la percezione cambia alla visione del programma dell'ultima giornata della regular season: in campo, nello scontro diretto, proprio queste due formazioni, divise da appena due punti al vertice della classifica.
Si tratterà di una vera e propria finale insomma, a pochi giorni da una promozione con un turno di anticipo che per il York è sfumata proprio sul più bello.