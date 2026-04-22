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Vittorio Rotondaro

Quinta serie inglese da brividi: Rochdale e York si giocano la promozione nello scontro diretto all'ultima giornata

National League
Rochdale vs York City
Rochdale
York City

Clamoroso finale di stagione in quinta divisione inglese: Rochdale e York, divise da due punti, si giocano la promozione diretta nel big match dell'ultimo turno.

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Finale da brividi in National League, quinta serie del calcio inglese: York e Rochdale sono in piena lotta per la conquista del primo posto finale che regalerebbe la promozione diretta senza passare dai playoff.

Fin qui nulla di eclatante, ma la percezione cambia alla visione del programma dell'ultima giornata della regular season: in campo, nello scontro diretto, proprio queste due formazioni, divise da appena due punti al vertice della classifica.

Si tratterà di una vera e propria finale insomma, a pochi giorni da una promozione con un turno di anticipo che per il York è sfumata proprio sul più bello.

  • LA CLASSIFICA DI YORK E ROCHDALE

    A 90 minuti dal termine, la classifica in vetta alla National League è la seguente: York primo con 107 punti (e la bellezza di 113 reti segnate), Rochdale secondo a quota 105.

    Un finale tutto da scrivere dunque, che sembra uscito dalla penna di qualche autore specializzato nel thriller più puro e caratterizzato da una tensione costante.

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  • SCONTRO DIRETTO ALL'ULTIMA GIORNATA

    La giornata numero 46 della National League offre proprio lo scontro al vertice tra la seconda e la prima della classe, col Rochdale che avrà il vantaggio del fattore campo.

    In caso di vittoria, il Rochdale opererebbe un clamoroso sorpasso ai danni dello York e si prenderebbe la promozione diretta in quarta divisione, obbligando gli avversari a passare dai playoff dopo a lungo aver assaporato l'idea di farcela.

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  • SLIDING DOOR

    York a un passo dall'aritmetica promozione nel turno precedente, quando ha avuto la meglio con un netto 3-0 sullo Yeovil: contemporaneamente, il Rochdale faticava e non poco sul campo di un Braintree già retrocesso.

    Ospiti in vantaggio con Barlow e ripresi al 91' dalla rete di Akinde: proprio quando tutto sembrava finito, ci ha pensato Dieseruvwe al 99' a siglare il definitivo 1-2 con l'ultimo tiro della partita.

    Una doccia gelata di enormi proporzioni per lo York che, in caso di pareggio dei rivali, sarebbero stati irraggiungibili a una giornata dal termine con quattro punti di vantaggio: invece tutto verrà deciso all'ultimo, con lo spettro di un'ulteriore beffa in terra nemica da esorcizzare.

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