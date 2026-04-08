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Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

"Questo ragazzo ha dato tutto", Weston McKennie in esclusiva a GOAL prima dei Mondiali: oggi è una stella degli USA

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Weston McKennie parla in esclusiva a GOAL prima dei Mondiali di casa in cui sarà la stella degli Stati Uniti: "Voglio che la gente pensi: "Questo ragazzo ha dato tutto".

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Weston McKennie è impossibile da ignorare.

In campo è un vulcano: prende in mano la partita e la guida come pochi. Fuori dal campo è tutto: leader, content creator, amico, compagno, mago. A volte emarginato, a volte superstar. Un viaggio intenso, ancora lontano dalla fine.

Grazie a tutto questo, McKennie è da tempo il cuore e l’anima del calcio americano; quest’estate, però, dovrà esserne la stella. Questa percezione non gli sembra ancora del tutto reale e, in verità, lui stesso non si sente necessariamente così. Nonostante i molti cambiamenti nella sua vita, lui insiste nel dire che non è cambiato affatto.

"Vorrei che la gente mi vedesse come un ragazzo normale", dice McKennie aGOAL. "Durante le vacanze faccio un barbecue con la famiglia, mi bevo qualcosa e mi rilasso. Voglio vivere e godermi la vita. Questa è l'immagine che vorrei che la gente avesse di me. Sono solo una persona normale, a cui piacciono le cose normali".

Ma quest’estate sarà tutt’altro che normale: i Mondiali arrivano negli Stati Uniti e, da giocatore più in forma della nazionale, McKennie sarà il volto del torneo. In squadra, probabilmente, non c’è nessuno più importante di lui. Nonostante i dubbi degli ultimi anni, oggi quasi non ne resta traccia.

Come gestisce la situazione McKennie? Com'è questo peso? Come fa una persona così rilassata a fronteggiare una pressione così forte? Mantenendo la normalità e facendo ciò che lo ha portato fin qui.

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    "TUTTO BENE"

    Con i Mondiali alle porte, la vita sorride a McKennie. Sta vivendo la sua miglior stagione con la Juventus, con nove goal (record personale) e sette assist in tutte le competizioni. Di recente ha firmato un nuovo contratto e, alla vigilia della pausa internazionale di marzo, il ct Usa Mauricio Pochettino lo ha elogiato, definendo la squadra bianconera “Weston McKennie più 10 giocatori”.

    Fedele a se stesso, ha subito dato ragione a Pochettino segnando il primo goal degli Stati Uniti contro il Belgio. La forma non si ferma. E nemmeno la bella vita.

    "Va tutto bene", dice. "Sto bene. Mi sono svegliato per vedere un altro giorno e mi sto semplicemente godendo la vita. Prendo le cose come vengono. La mia famiglia sta bene, i miei amici stanno bene, i miei cani stanno bene. Penso che gli ultimi sei-otto mesi siano stati piuttosto buoni per me".

    In realtà gli ultimi mesi sono stati fantastici. Il calcio americano e quello italiano se ne sono accorti. Dopo anni a alternare momenti di livello a periodi in ombra alla Juventus, McKennie è ora una delle presenze più dominanti della Serie A. In campo ha soddisfatto ogni aspettativa, tranne quelle di chi lo conosce meglio.

    "Si può parlare di che stagione sta facendo. Non mi sorprende", ha detto il compagno di squadra di lunga data Christian Pulisic. "Sembra che la gente lo sminuisca e poi lui torna subito lì a fare il suo lavoro. Segna goal, gioca ogni minuto. È proprio quello che fa. È una parte importante di quella squadra e anche di questa. Non mi sorprende, ma è fantastico seguirlo e vederlo fare bene”.

    Per anni ha respinto gli scettici e, alla fine, li ha convinti. Ce l’ha fatta perché era abituato a lottare e perché, tempo fa, ha dovuto convincere prima di tutto se stesso.

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  • Weston McKennie USMNTGetty

    SUPERARE LE ASPETTATIVE

    In vista della Copa América 2024, McKennie ha raccontato a GOAL che, da giovane nel programma della Federcalcio USA, lottava per un posto in squadra. Tyler Adams, però, glielo soffiava sempre, e lui tornava a casa con la consapevolezza di dover ancora migliorare.

    Adams diventò uno dei suoi migliori amici e sostenitori, e insieme hanno giocato in club e in nazionale, anche al Mondiale 2022. Oggi McKennie è al livello di Adams, ma quel vecchio fastidio non è svanito.

    "Onestamente, il Weston del centro di formazione non avrebbe mai immaginato tutto questo", racconta McKennie. "Da bambino si è impressionabili: quando le cose non vanno come si vuole, sembra la fine del mondo. Ogni volta che venivo escluso pensavo: “Non ho alcuna possibilità”. Tornavo a Dallas, dove avevo la mia famiglia e la mia seconda famiglia, l’FC Dallas, che mi raccoglieva e mi rimetteva in sesto, credendo in me ogni giorno.

    "Questo mi ha spinto a migliorare e a diventare più grande di quanto pensassi di essere. Non avrei mai immaginato di essere dove sono oggi. Sono grato per il percorso fatto."

    Il momento più importante di questo percorso arriverà quest'estate: giocare un Mondiale in casa è un'occasione unica, e McKennie vuole essere protagonista.

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    "SEMPRE FEDELE A ME STESSO"

    Grazie alla sua personalità unica e al suo stile di gioco, McKennie viene spesso scelto come testimonial. Quest’estate succede di nuovo con Truly. La nuova campagna dell’azienda di hard seltzer, intitolata «Believe, USA», animerà una città durante il torneo estivo. McKennie ne fa parte.

    Non sorprende: è uno dei volti più noti della nazionale USA e quindi un modello per tanti. Durante la Coppa del Mondo molti bambini lo guarderanno giocare e si chiederanno come fare per arrivare al suo livello.

    La sua risposta breve è no. Quella lunga è più complessa.

    "È una sensazione incredibile, ma anche una responsabilità", spiega. "Una volta vedevi i tuoi idoli in TV o sulle riviste; oggi, con i social, la responsabilità è ancora maggiore".

    Tuttavia, McKennie riconduce questa responsabilità a qualcosa di più semplice.

    "Cerco solo di essere fedele a me stesso, ai miei valori e a chi sono. È ciò che mi aspetto da chi mi prende a modello".

    "In fin dei conti sono solo un essere umano che per caso sa giocare a calcio. Serve umiltà: segui il tuo sogno e cerca la tua strada, diversa da quella mia o di Christian [Pulisic] o di Chris Richards, ma sempre puntando su te stesso."

    A 27 anni, nel pieno della carriera, raccoglie i frutti delle sue scelte. È anche, in modo un po’ improbabile, un veterano. Avendo sfondato da adolescente, è sulla scena da più tempo rispetto a molti colleghi. Ora, nel pieno della carriera, vanta 68 presenze in nove anni di Nazionale e gioca al fianco di chi, un tempo, lo prendeva a modello.

    "Era uno dei miei punti di riferimento, un idolo da ragazzo", spiega Sebastian Berhalter, che da giovane guardava McKennie come figlio dell'ex ct Usa Gregg Berhalter e oggi lo considera un compagno. "Lo seguo da sei anni. Vedere ciò che fa alla Juventus è ispirante".

  • Weston McKennie USMNT Belgium 2026Getty

    UN LIBRO APERTO

    Quest'estate può essere ancora più ispirante, e in fondo non è un segreto. Con McKennie nulla lo è mai stato. Gran parte della sua vita è stata sotto gli occhi di tutti, sempre in modo autentico. Niente pressioni nascoste, niente obiettivi segreti. Di solito, se qualcosa accade nella sua vita, prima o poi ne parla.

    "Sono un libro aperto", afferma. "Gran parte della mia vita è già di dominio pubblico; non ho nascosto nulla".

    E allora, cosa vuole che la gente colga da questo libro? In vista dell'estate, come desidera che il mondo lo veda? Se tutto va come spera e i riflettori si accendono, cosa vuole che gli altri vedano?

    La risposta è semplice: sotto i riflettori vuole che il mondo lo veda per com'è.

    "Voglio che la gente pensi: 'Questo ragazzo ha dato tutto'", spiega. "Ne vado fiero: do sempre il 100%. È l'unica cosa che posso controllare: il mio impegno e il mio atteggiamento. Questo voglio che resti."

    Cosa riserva il futuro al cuore e all'anima della nazionale statunitense? Solo il momento più importante della sua vita, ma per lui è come se nulla fosse cambiato.

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