"Questo ragazzo ha dato tutto", Weston McKennie in esclusiva a GOAL prima dei Mondiali: oggi è una stella degli USA

Weston McKennie è impossibile da ignorare.

In campo è un vulcano: prende in mano la partita e la guida come pochi. Fuori dal campo è tutto: leader, content creator, amico, compagno, mago. A volte emarginato, a volte superstar. Un viaggio intenso, ancora lontano dalla fine.

Grazie a tutto questo, McKennie è da tempo il cuore e l’anima del calcio americano; quest’estate, però, dovrà esserne la stella. Questa percezione non gli sembra ancora del tutto reale e, in verità, lui stesso non si sente necessariamente così. Nonostante i molti cambiamenti nella sua vita, lui insiste nel dire che non è cambiato affatto.

"Vorrei che la gente mi vedesse come un ragazzo normale", dice McKennie aGOAL. "Durante le vacanze faccio un barbecue con la famiglia, mi bevo qualcosa e mi rilasso. Voglio vivere e godermi la vita. Questa è l'immagine che vorrei che la gente avesse di me. Sono solo una persona normale, a cui piacciono le cose normali".

Ma quest’estate sarà tutt’altro che normale: i Mondiali arrivano negli Stati Uniti e, da giocatore più in forma della nazionale, McKennie sarà il volto del torneo. In squadra, probabilmente, non c’è nessuno più importante di lui. Nonostante i dubbi degli ultimi anni, oggi quasi non ne resta traccia.

Come gestisce la situazione McKennie? Com'è questo peso? Come fa una persona così rilassata a fronteggiare una pressione così forte? Mantenendo la normalità e facendo ciò che lo ha portato fin qui.