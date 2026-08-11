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Milik Spalletti GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Questo Milik può restare alla Juventus? Come cambiano le strategie di Spalletti in attacco dopo la preparazione estiva

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Juventus

Sono pur sempre amichevoli, ma quanto fatto vedere dal polacco potrebbe aver convinto Luciano Spalletti.

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Piano. Negli ultimi due anni (anni eh, anni completi) Arkadiusz Milik ha giocato solo due partite ufficiali: "partite" forse è esagerato, in effetti. Mezz'ora complessiva contro Sassuolo e Genoa tra marzo e aprile, in questo 2026. Piano, quindi.

Piano perché le amichevoli estive, non serve che lo diciamo noi, possono ingannare chiunque: un po' per i ritmi, un po' per la differente risposta che un fisico o l'altro può avere una volta sottoposto agli stress della preparazione alla nuova stagione.

Conta qualcosa (quello sì), però, l'atteggiamento mostrato: ecco, Milik, che finalmente sembra aver recuperato dagli infiniti problemi fisici che hanno compromesso un grosso periodo della sua carriera, può essere una risorsa preziosa per Luciano Spalletti. E non certo solo per il goal contro il Palermo in amichevole.

  • MILIK IN GOAL... DUE ANNI DOPO

    È vero, come abbiamo appena scritto, che un goal in amichevole non cambia la vita (né la storia), ma vale la pena ricordare che quello siglato da Milik è il primo goal con la Juventus da due anni a questa parte.

    L'ultima volta che il polacco ha siglato una rete con la maglia bianconera era datata 20 maggio 2024, contro il Bologna al Dall'Ara: poi tanta fatica.

    E gli infortuni, certo: un'intera stagione saltata, quella 2024/25, e il rientro avvenuto solo pochi mesi fa. Insomma, il suo destino alla Juventus sembrava essere segnato.

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  • COME STA ADESSO MILIK

    Dal punto di vista fisico è un altro Milik, ma è vero, e va detto, che le amichevoli d'estate hanno un ritmo diverso rispetto alle gare (e alla relativa preparazione) del resto della stagione.

    Bisogna pur sempre ricordare che gli ultimi anni sono stati complicatissimi (ha giocato 77 partite in 4 anni, saltano un'intera stagione, come accennato, e scendendo in campo per spezzoni di match, a volte). Però sta bene: lo ha affermato anche Luciano Spalletti quando, dopo il test contro il Palermo, ha commentato la sua prestazione.

    "Milik ha ritrovato il goal e si vede che più gioca, più sta meglio: è un calciatore che può essere molto importante".

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  • PERCHÉ MILIK PUÒ RESTARE ALLA JUVENTUS

    Non è solo il goal, intendiamoci, a farci dire che Milik può essere una risorsa importante per la Juventus: è un po' tutta la situazione a suggerirlo.

    Il polacco va in scadenza di contratto nel 2027 e, realisticamente, sembra difficile al momento trovare una soluzione concreta e legata alla sua cessione: può rimanere.

    E può farlo anche in virtù delle sue caratteristiche: non è il titolare designato dell'attacco di Luciano Spalletti, ma corrisponde al profilo di centravanti che sa proteggere palla, tecnico e forte fisicamente che può risultare utile all'allenatore bianconero.

    Uno di quelli da inserire negli ultimi minuti e che può dare tanto, in certe partite. Spalletti lo sa, la Juventus lo sa. Deve saperlo anche Milik, adesso.

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