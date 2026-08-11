Questo Milik può restare alla Juventus? Come cambiano le strategie di Spalletti in attacco dopo la preparazione estiva

Piano. Negli ultimi due anni (anni eh, anni completi) Arkadiusz Milik ha giocato solo due partite ufficiali: "partite" forse è esagerato, in effetti. Mezz'ora complessiva contro Sassuolo e Genoa tra marzo e aprile, in questo 2026. Piano, quindi.
Piano perché le amichevoli estive, non serve che lo diciamo noi, possono ingannare chiunque: un po' per i ritmi, un po' per la differente risposta che un fisico o l'altro può avere una volta sottoposto agli stress della preparazione alla nuova stagione.
Conta qualcosa (quello sì), però, l'atteggiamento mostrato: ecco, Milik, che finalmente sembra aver recuperato dagli infiniti problemi fisici che hanno compromesso un grosso periodo della sua carriera, può essere una risorsa preziosa per Luciano Spalletti. E non certo solo per il goal contro il Palermo in amichevole.