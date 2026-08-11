Questo Milik può restare alla Juventus? Come cambiano le strategie di Spalletti in attacco dopo la preparazione estiva

Dal punto di vista fisico è un altro Milik, ma è vero, e va detto, che le amichevoli d'estate hanno un ritmo diverso rispetto alle gare (e alla relativa preparazione) del resto della stagione.

Bisogna pur sempre ricordare che gli ultimi anni sono stati complicatissimi (ha giocato 77 partite in 4 anni, saltano un'intera stagione, come accennato, e scendendo in campo per spezzoni di match, a volte). Però sta bene: lo ha affermato anche Luciano Spalletti quando, dopo il test contro il Palermo, ha commentato la sua prestazione.

"Milik ha ritrovato il goal e si vede che più gioca, più sta meglio: è un calciatore che può essere molto importante".