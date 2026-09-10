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Como Lipsia Champions LeagueGetty Images
Marco Trombetta

Questo Como è uno spot per il calcio italiano: quattro goal all'esordio in Champions e una mentalità da big europea

Champions League
Como
RB Lipsia
Como vs RB Lipsia

Per la prima volta in Champions nella sua storia, il Como gioca una partita fantastica, senza sentire la minima pressione, contro un Lipsia decisamente più esperto in campo europeo.

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Tra Como e Lipsia sembravano i tedeschi all'esordio assoluto in Champions League. Dall'altra parte c'era invece un Como già totalmente a suo agio sul più prestigioso palcoscenico europeo.

Un vero spot per il nostro calcio.

  • IDEE, PERSONALITA', ATTITUDINE DA BIG

    Non era scontato vedere un Como così, ma Fabregas del resto l'aveva detto: "Col Lipsia sarà una partita come le altre".

    E allora il Como ha tirato fuori tutta la sua essenza, quell'attitudine che lo ha portato dalla Serie B alla Champions nel giro di 4 anni esatti.

    Il 10 settembre 2022 giocava e perdeva in casa 2-0 contro il Sudtirol in Serie B. Il 10 settembre 2026 ha giocato per la prima volta in Champions e vinto 4-1 contro il Lipsia.

    Idee precise, gioco quasi telecomandato da Fabregas in panchina e una personalità da big europea, nonostante questa squadra, nella sua storia, la Champions e in generale l'Europa l'aveva guardata soltanto in tv.

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  • UNA ROSA LUNGA E COLLAUDATA

    Per un Nico Paz ancora non al top della condizione, nonostante i due assist, abbiamo visto un Baturina e un Diao a livelli top.

    Il croato ha segnato il primo storico goal in Champions con un piccolo capolavoro. Imprendibile tra le linee, non ha sbagliato praticamente nessuna scelta.

    Diao dopo il calvario della scorsa stagione sembrava potesse perdersi, ma quest'anno è tornato il talento purissimo ammirato nella sua prima annata al Como.

    Praticamente immarcabile, sempre nel vivo del gioco, un altro potenziale top player a livello europeo, così come Douvikas, capace di abbinare le skills da bomber a quelle di rifinitore.

    E poi dalla panchina entrano Kean e Perrone, oltre a Ricci. E sono rimasti fuori sia Jesus Rodriguez che Kaiki. Una rosa lunga, collaudata, a immagine e somiglianza del calcio di Fabregas.

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  • UNO SPOT PER IL CALCIO ITALIANO

    Una squadra che giocava così, in Europa, non la vedevamo forse dai tempi dell'Atalanta di Gasperini.

    Con quella intensità, quella mentalità offensiva, quell'intenzione di schiacciare l'avversario, quel palleggio avvolgente, ma anche quelle verticalizzazioni improvvise.

    Un vero spot per il calcio italiano, un qualcosa che ci meritiamo a livello europeo e che fortunatamente ci possiamo godere. Perché questo Como ha già sorpreso tanto, ma può e vuole sorprendere ancora, nonostante sia ormai una vera realtà.

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