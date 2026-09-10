Questo Como è uno spot per il calcio italiano: quattro goal all'esordio in Champions e una mentalità da big europea

Non era scontato vedere un Como così, ma Fabregas del resto l'aveva detto: "Col Lipsia sarà una partita come le altre".

E allora il Como ha tirato fuori tutta la sua essenza, quell'attitudine che lo ha portato dalla Serie B alla Champions nel giro di 4 anni esatti.

Il 10 settembre 2022 giocava e perdeva in casa 2-0 contro il Sudtirol in Serie B. Il 10 settembre 2026 ha giocato per la prima volta in Champions e vinto 4-1 contro il Lipsia.

Idee precise, gioco quasi telecomandato da Fabregas in panchina e una personalità da big europea, nonostante questa squadra, nella sua storia, la Champions e in generale l'Europa l'aveva guardata soltanto in tv.