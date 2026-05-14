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Angelo BinaghiGetty
Leonardo Gualano

Questione Derby di Roma, Binaghi irremovibile: "Non spostiamo il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario coi piedi"

Serie A
Roma vs Lazio
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Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, esclude lo spostamento della finale degli Internazionali per favorire il Derby di Roma: "Oggi in Italia si deve spostare il tennis o il calcio?".

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Da una parte la finale degli Internazionali d'Italia di Tennis, dall'altra il Derby della Capitale.

Due grandi eventi sportivi, nello stesso giorno e tra l'altro in impianti distanti tra loro poche centinaia di metri.

Un incrocio di date clamoroso che sta mettendo in non poca difficoltà il calcio italiano. Per motivi di ordine pubblico infatti, si è deciso di posticipare Roma-Lazio a lunedì sera, scelta questa che vede la Lega Serie A totalmente contraria.

La volontà è quella infatti di far disputare il derby domenica e in contemporanea con tutte le altre partite che vedranno protagoniste le squadre in lotta per una qualificazione Champions, e per tale motivo, nella giornata di mercoledì, è stata avanzata l'ipotesi dello slittamento della finale degli Internazionali in programma al Foro Italico.

Un'opzione questa, che il presidente della della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha totalmente escluso.


  • "UN CALENDARIO FATTO LO SCORSO GIUGNO"

    "Mi dispiace, perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati ed onesti, sono i migliori dirigenti di calcio attualmente. Non so fino a che punto siano responsabili, ma il fatto che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le Finals, poi la finale di Coppa Italia e il Derby di Roma durante gli Internazionali fa pensare a grandi coincidenze. Andreotti diceva 'A pensar male spesso non si sbaglia'".

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  • "VA SPOSTATO IL TENNIS E NON IL CALCIO?"

    "Secondo voi in Italia si deve spostare il tennis o il calcio? Provate a fare questa domanda all'opinione pubblica. Vediamo cosa rispondono".

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  • "CI SIAMO SPOSTATI PER 25 ANNI"

    "Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che ci sono meccanismi diversi. Loro organizzano il campionato e se lo spostano come vogliono essendo proprietari dei diritti, i nostri diritti invece li gestisce l'ATP e ci sono tanti Paesi collegati".


  • "CALENDARIO FATTO CON I PIEDI"

    "Il torneo fa parte di un circuito internazionale e non credo che ci sia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul 'Corriere della Sera', che ha fatto il calendario del campionato con i piedi".

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