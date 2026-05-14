Questione Derby di Roma, Binaghi irremovibile: "Non spostiamo il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario coi piedi"

"Mi dispiace, perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati ed onesti, sono i migliori dirigenti di calcio attualmente. Non so fino a che punto siano responsabili, ma il fatto che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le Finals, poi la finale di Coppa Italia e il Derby di Roma durante gli Internazionali fa pensare a grandi coincidenze. Andreotti diceva 'A pensar male spesso non si sbaglia'".