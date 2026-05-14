Questione Derby di Roma, Binaghi irremovibile: "Non spostiamo il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario coi piedi"

Da una parte la finale degli Internazionali d'Italia di Tennis, dall'altra il Derby della Capitale.
Due grandi eventi sportivi, nello stesso giorno e tra l'altro in impianti distanti tra loro poche centinaia di metri.
Un incrocio di date clamoroso che sta mettendo in non poca difficoltà il calcio italiano. Per motivi di ordine pubblico infatti, si è deciso di posticipare Roma-Lazio a lunedì sera, scelta questa che vede la Lega Serie A totalmente contraria.
La volontà è quella infatti di far disputare il derby domenica e in contemporanea con tutte le altre partite che vedranno protagoniste le squadre in lotta per una qualificazione Champions, e per tale motivo, nella giornata di mercoledì, è stata avanzata l'ipotesi dello slittamento della finale degli Internazionali in programma al Foro Italico.
Un'opzione questa, che il presidente della della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha totalmente escluso.