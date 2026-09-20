Quello di Allegri è il peggior Napoli degli ultimi 10 anni: era dalla stagione 2015/16 che non partiva così male dopo 5 giornate

Se la vittoria contro il Bologna aveva dato un po' di ossigeno, il mezzo passo falso di Firenze lascia nuovamente l'amaro in bocca al Napoli di Allegri, che fatica ad ingranare la marcia giusta. I sette punti conquistati nelle prime cinque giornate di Serie A rappresentano un bottino misero: due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte tracciano il bilancio di una partenza decisamente al di sotto delle aspettative della piazza azzurra. Dopo un mercato praticamente nullo e i primi ostacoli, il clima di scetticismo attorno al Napoli è diventato sempre più pressante: la squadra appare ancora priva di un'identità definita e fatica a trovare continuità sia nella manovra di gioco che nell'impermeabilità difensiva.











