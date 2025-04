Quattro derby stagionali, zero vittorie: perché l'Inter ha iniziato a soffrire così tanto il Milan

I rossoneri sembrano trovarsi a proprio agio contro i rivali cittadini. E ora vogliono proseguire la striscia nella semifinale di ritorno.

Tutto è ancora aperto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si giocherà il 23 aprile. Ma intanto un dato di fatto c'è: l'Inter in questa stagione non è ancora riuscita a vincere un derby contro il Milan.

Non c'è riuscita nemmeno al quarto tentativo. Anzi: ancora una volta la squadra di Simone Inzaghi ha rischiato di uscire dal campo con una sconfitta. Sono serviti un destro dell'ex Calhanoglu e un intervento forse non perfetto di Maignan per riportare la gara in parità dopo l'iniziale vantaggio di Abraham.

La realtà, così, dice che la squadra più forte della Serie A - lo dicono i giudizi generali, lo dice la classifica - contro i rivali cittadini soffre tremendamente. Sia a livello di risultati che di gioco, spesse volte. Diversamente da quanto accadeva fino a qualche tempo fa.