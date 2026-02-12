Ora, con la minaccia della retrocessione che incombe, il Forest è pronto a scrivere la storia nominando il quarto allenatore di quella che è stata una stagione assolutamente disastrosa. Non c'è alcun senso di sorpresa o shock tra i tifosi per l'uscita di Dyche, e anche lui stesso sembrava sapere che il suo tempo era finito.

"Il proprietario [Evangelos Marinakis] è stato corretto con me, senza ombra di dubbio. Corretto rispetto alla situazione", ha detto il 54enne nella sua ultima conferenza stampa post-partita. "Se il proprietario vuole fare un cambiamento, allora sta a lui decidere, ed è così che funziona il calcio oggi, questa è la realtà.

Quello che voglio dire è che i proprietari sono proprietari. Non ti preparano, succede e basta, se è così che deve andare. Sono realista. Capisco che il clamore qui sia cambiato significativamente rispetto alle ultime partite. Sono frustrato perché non è un periodo terribile. Ma il calcio moderno è così. Le aspettative sono alte. Probabilmente negli ultimi due anni sono cambiate enormemente. Le aspettative sono sempre più alte".

Per Dyche deve essere stato doloroso raggiungere un punto così basso così rapidamente. Aveva un conto in sospeso con il Forest, essendo stato un giocatore dell'accademia sotto la guida del leggendario Brian Clough alla fine degli anni '80, e aveva la coppia ideale di assistenti per aiutarlo ad avere successo alla guida della squadra in Ian Woan e Steve Stone, due eroi cult che hanno collezionato oltre 400 presenze complessive per il club.

"Ci tengo a questo club. L'ho detto chiaramente. Sto lavorando molto duramente", ha aggiunto Dyche dopo la partita contro i Wolves. Niente di tutto ciò significa però che fosse la persona giusta per quel lavoro. Il Forest ha dovuto fare un altro cambiamento per evitare l'umiliazione definitiva. Dyche, tuttavia, non è affatto l'unico responsabile della difficile situazione del Forest.