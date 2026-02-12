Goal.com
James Westwood

Quattro allenatori in una sola stagione?! Il licenziamento di Sean Dyche è l'ultimo colpo di scena nella caduta del Nottingham Forest, ma l'ex dirigente dell'Arsenal Edu è il principale responsabile dell'imperdonabile scivolamento verso la retrocessione

Ecco fatto! L'era di Sean Dyche al Nottingham Forest è ufficialmente finita, dopo soli 114 giorni e 18 misere partite di Premier League, con un pareggio per 0-0 in casa contro il fanalino di coda Wolves che ha dato il colpo di grazia. Dyche lascia il City Ground con la squadra al 17° posto in classifica, a soli tre punti dalla zona retrocessione, con 12 partite ancora da giocare nella stagione 2025-26.

Ora, con la minaccia della retrocessione che incombe, il Forest è pronto a scrivere la storia nominando il quarto allenatore di quella che è stata una stagione assolutamente disastrosa. Non c'è alcun senso di sorpresa o shock tra i tifosi per l'uscita di Dyche, e anche lui stesso sembrava sapere che il suo tempo era finito.

"Il proprietario [Evangelos Marinakis] è stato corretto con me, senza ombra di dubbio. Corretto rispetto alla situazione", ha detto il 54enne nella sua ultima conferenza stampa post-partita. "Se il proprietario vuole fare un cambiamento, allora sta a lui decidere, ed è così che funziona il calcio oggi, questa è la realtà.

Quello che voglio dire è che i proprietari sono proprietari. Non ti preparano, succede e basta, se è così che deve andare. Sono realista. Capisco che il clamore qui sia cambiato significativamente rispetto alle ultime partite. Sono frustrato perché non è un periodo terribile. Ma il calcio moderno è così. Le aspettative sono alte. Probabilmente negli ultimi due anni sono cambiate enormemente. Le aspettative sono sempre più alte".

Per Dyche deve essere stato doloroso raggiungere un punto così basso così rapidamente. Aveva un conto in sospeso con il Forest, essendo stato un giocatore dell'accademia sotto la guida del leggendario Brian Clough alla fine degli anni '80, e aveva la coppia ideale di assistenti per aiutarlo ad avere successo alla guida della squadra in Ian Woan e Steve Stone, due eroi cult che hanno collezionato oltre 400 presenze complessive per il club.

"Ci tengo a questo club. L'ho detto chiaramente. Sto lavorando molto duramente", ha aggiunto Dyche dopo la partita contro i Wolves. Niente di tutto ciò significa però che fosse la persona giusta per quel lavoro. Il Forest ha dovuto fare un altro cambiamento per evitare l'umiliazione definitiva. Dyche, tuttavia, non è affatto l'unico responsabile della difficile situazione del Forest.

    La caduta di Dyche

    Dyche ha effettivamente registrato la migliore percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Forest sotto Marinakis (47,1%), davanti a Steve Cooper e Martin O'Neill. Ha ottenuto 10 vittorie in 25 partite in tutte le competizioni, insieme a 10 sconfitte e cinque pareggi, e ha portato il Forest ai playoff della fase a eliminazione diretta dell'Europa League.

    Ha anche preso in mano una squadra che languiva al 18° posto in Premier League con una sola vittoria nelle prime otto partite. La fiducia nella squadra era crollata dopo i 39 giorni di Ange Postecoglou in panchina, ma Dyche l'ha rapidamente risollevata, ottenendo quattro vittorie nelle prime otto partite.

    Il Forest ha anche iniziato il nuovo anno alla grande in campionato, battendo per 2-1 il West Ham, anch'esso in difficoltà, al London Stadium, prima di pareggiare per 0-0 contro l'Arsenal, capolista della classifica. Tuttavia, nel mezzo c'è stata una sconcertante sconfitta al terzo turno della FA Cup contro il Wrexham, squadra di Championship, che ha messo Dyche sotto pressione per la prima volta.

    Si è creato un divario tra l'allenatore e i tifosi, e la successiva vittoria in trasferta contro il Brentford e i progressi in Europa League sono serviti solo a mascherare le crepe. Dyche ha iniziato febbraio con un deludente pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace al City Ground e una triste sconfitta per 3-1 in una partita da sei punti a Leeds, che ha reso lo scontro di mercoledì sera con i Wolves assolutamente imperdibile.

    Il Forest alla fine ha fallito di nuovo, dopo aver tempestato la porta dei Wolves con 35 tiri. Le telecamere hanno inquadrato Marinakis visibilmente esasperato per tutta la partita e, mentre i fischi piovevano su Dyche dopo il fischio finale, era ovvio cosa sarebbe successo dopo.

    Scaricare la colpa sui giocatori

    Secondo il Telegraph, Marinakis ha convocato una riunione di crisi dopo lo stallo e, nonostante la resistenza di alcuni membri del consiglio di amministrazione, ha deciso che licenziare Dyche era necessario per salvare la stagione. Da tempo il proprietario greco nutriva dei dubbi.

    Si dice che alcuni giocatori abbiano contattato Marinakis per esprimere il loro disappunto riguardo alle tattiche e all'approccio manageriale di Dyche. Anche il consiglio di amministrazione sarebbe stato frustrato dai commenti post-partita dell'inglese, che sembrava cercare regolarmente di scaricare le colpe dai propri spalle sui giocatori.

    Infatti, dopo la sconfitta ai rigori contro il Wrexham, Dyche ha inveito contro i giocatori di riserva della squadra: "Hanno mostrato le loro carte e non busseranno più alla mia porta chiedendomi: 'Perché non gioco?', questo è certo, almeno quelli che hanno giocato nel primo tempo. Avrei potuto sostituirli tutti [all'intervallo]. Dovete guardarvi allo specchio perché questo è inaccettabile per lo stemma".

    Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il suo ex club, l'Everton, all'Hill Dickinson Stadium a dicembre, Dyche ha dichiarato: "Non credo che abbiamo iniziato bene, l'atmosfera generale nel gruppo era pessima. Eravamo molto al di sotto delle nostre possibilità.

    "Stiamo cercando di instillare nei giocatori la mentalità che tutto ciò che loro e il club desiderano è lì davanti a loro. Non scomparirà, quindi devono essere pronti in ogni momento, ogni giorno in allenamento e ogni giorno di partita. Poi, quando si arriva in posti come questo, si è pronti a scendere in campo e influenzare la partita. Non credo che oggi abbiamo avuto questa sensazione fin dall'inizio".

    Il quadro più ampio trascurato fin dall'inizio

    Inizialmente Dyche era considerato la cura ideale per il caos creato da Postecoglou: un allenatore pragmatico che predilige il calcio diretto. Tuttavia, quando i risultati hanno iniziato a peggiorare, i giocatori hanno cominciato a chiedersi se l'ex allenatore del Burnley avesse un piano B, come riportato dal Daily Mail.

    Il miglioramento fisico ha avuto la precedenza sul lavoro con la palla durante gli allenamenti e Dyche ha richiesto molta corsa, il che ha allontanato alcune stelle e lasciato altre affaticate in vista delle partite. Tutto ciò si è tradotto in un calcio che era la definizione stessa di noioso.

    Implementando una formazione rigida 4-2-3-1 con basso possesso palla che diventava un 4-5-1 in fase difensiva, Dyche privilegiava i lanci lunghi verso un centravanti, solitamente Igor Jesus, acquistato in estate, nel tentativo di guadagnare terreno nel modo più efficiente possibile. Questo è, ed è sempre stato, il suo modo di fare.

    Si sarebbe dovuto prevedere che il talismano della squadra Morgan Gibbs-White sarebbe stato soffocato in quel sistema e che la gamma di passaggi di Elliot Anderson sarebbe andata sprecata in un ruolo molto più arretrato del solito. Dyche si è anche dato la zappa sui piedi schierando il centrocampista Nicolas Dominguez sulla fascia sinistra e trascurando quasi completamente James McAtee e Taiwo Awoniyi.

    Il Forest ha chiaramente pensato solo al breve termine quando ha nominato Dyche. Non sarebbe mai stato l'uomo giusto per ottenere il massimo da una squadra che vanta così tanto talento.

    Dyche bocciato come Nuno

    Non è colpa di Dyche se hanno sbagliato. Il Forest si trova in questa situazione a causa delle decisioni sbagliate prese dietro le quinte, principalmente dal loro responsabile globale del calcio, Edu Gaspar.

    L'ex direttore sportivo dell'Arsenal ha avuto un famoso scontro con Nuno Espirito Santo la scorsa estate, che alla fine ha portato all'esonero del portoghese dopo solo tre partite dall'inizio della stagione. Edu è stato responsabile dei 13 acquisti effettuati dal Forest in quella finestra di mercato - la maggior parte dei quali è arrivata più tardi di quanto volesse Nuno e differiva da quelli nella sua lista degli obiettivi - che sono costati al club quasi 200 milioni di sterline (273 milioni di dollari), e nessuno di loro ha soddisfatto le aspettative.

    L'attaccante brasiliano Jesus ha fatto bene, ma solo due dei suoi 11 gol sono stati segnati in Premier League, mentre giocatori come Dan Ndoye, Omari Hutchinson e Arnaud Kalimuendo non hanno avuto praticamente alcun impatto. Secondo il Mail, Edu ha anche scavalcato Dyche nella finestra di mercato di gennaio.

    Dyche voleva giocatori collaudati in Premier League come Dwight McNeil, con cui aveva lavorato sia all'Everton che al Burnley, il portiere del Newcastle Nick Pope e il difensore centrale del Brighton Lewis Dunk, consapevole dell'importanza della forza e della grinta grazie alla sua esperienza passata nelle battaglie per la retrocessione. Edu ha invece optato per il terzino sinistro tedesco Luca Netz, 22 anni, il secondo portiere del Manchester City Stefan Ortega e l'attaccante italiano Lorenzo Lucca in prestito dal Napoli, dove aveva segnato un solo gol in Serie A nella prima metà della stagione.

    Resta da vedere se Lucca sarà in grado di sostituire adeguatamente Chris Wood, assente per infortunio a lungo termine, che non ha fatto una sola apparizione sotto Dyche e di cui si sente molto la mancanza. C'è chi sostiene che il Forest avesse già una copertura sufficiente con Jesus e Awoniyi e che McNeil sarebbe stato un acquisto molto più utile.

    "Edu non mantiene le promesse fatte"

    Marinakis è spesso considerato un personaggio problematico dagli estranei, e licenziare il terzo allenatore in sette mesi non lo aiuterà a cambiare questa percezione pubblica. Tuttavia, sono proprio la sua ambizione, la sua determinazione e il suo potere finanziario che hanno riportato il Forest ai vertici del calcio inglese dopo tanti anni di declino.

    Anche Nuno è stato fondamentale per la loro ascesa, motivo per cui Marinakis gli ha offerto un nuovo contratto nel giugno dello scorso anno, ma poi ha reso la sua posizione insostenibile dando pubblicamente in escandescenze. Sebbene sia giusto dire che la scelta di Postecoglou come successore di Nuno sia stata un passo falso, il ragionamento di Marinakis era valido: lo stile di gioco divertente dell'affascinante ex allenatore del Tottenham era più adatto a un club che mirava a rompere il monopolio delle "Big Six" in Premier League.

    Anche Dyche era una scelta sensata per garantire stabilità immediata. Entrambe sono state valutazioni errate, non errori madornali. Lo stesso non si può dire, tuttavia, per la nomina di Edu.

    "Il reclutamento è stato pessimo, e Edu ne è responsabile: è stato lui a litigare con Nuno e a mettere in moto tutto questo", afferma Chris Burton, scrittore senior di GOAL e tifoso sfegatato del Nottingham Forest. "A Edu non avrebbe mai dovuto essere data così tanta influenza. Sta decidendo chi ingaggiare al posto dell'allenatore, il che è sempre una ricetta per il disastro. Marinakis non può gestire tutto da solo e ha bisogno di potersi fidare degli altri. Edu non sta dimostrando di essere all'altezza di questa fiducia".

    Pereira per stabilizzare la nave?

    Burton ha aggiunto sulle possibilità del Forest di concludere la stagione in bellezza: "Possiamo rimanere in serie A ed è per questo che il consiglio di amministrazione ha agito ora. Abbiamo bisogno di qualcuno che motivi nuovamente i giocatori, un altro tipo come Cooper con più acume tattico". A tre anni dalla sua uscita, Cooper occupa ancora un posto speciale nel cuore dei fedeli tifosi del Forest per aver posto fine al loro esilio di 23 anni dalla Premier League e aver creato un senso di unità incrollabile nello spogliatoio, con molti che ritengono che avrebbe meritato più tempo.

    L'uomo indicato come il favorito per sostituire Dyche, Vitor Pereira, ha avuto un effetto simile al Wolverhampton. Il tecnico portoghese ha ereditato una squadra che rischiava la retrocessione nel dicembre 2024, a cinque punti dalla salvezza al 19° posto, e l'ha guidata al 16° posto, ottenendo importanti vittorie contro Aston Villa, Tottenham e Manchester United.

    Pereira è ancora molto rispettato nonostante la fine amara della sua esperienza al Molineux, con i dirigenti che hanno deciso di licenziarlo all'inizio di novembre. I Wolves hanno subito un forte calo, ma solo dopo che le richieste di trasferimento dell'allenatore sono state ignorate e il trio di fuoriclasse Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri e Nelson Semedo ha lasciato la squadra.

    BBC Sport sostiene che il Forest abbia già avviato le trattative con Pereira, che in precedenza ha lavorato con Marinakis all'Olympiacos, vincendo il doppio titolo di campionato e coppa. Non c'è motivo per cui non possa galvanizzare la squadra come ha fatto Cooper in passato; sicuramente non è un lavoro così arduo come quello dei Wolves.

    Il Forest ha qualità più che sufficienti per mantenere la categoria e godersi un lungo percorso in Europa League, con il Fenerbahce come prossimo avversario nei playoff. La retrocessione è impensabile. Se Pereira o chiunque altro otterrà il ruolo riuscirà a guidare la nave lontano dal pericolo, il vero lavoro inizierà in estate, e liberarsi di Edu dovrebbe essere la prima cosa da fare.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

