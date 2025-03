Quarti di finale di Nations League: Spagna-Olanda, Francia-Croazia e Portogallo-Danimarca, le probabili formazioni

Il quadro del ritorno dei quarti di Nations League: la Spagna ospita l'Olanda, Portogallo e Francia chiamate alla rimonta contro Danimarca e Croazia.

È arrivato il giorno della resa dei conti per quanto riguarda i quarti di finale della Nations League: oggi sono in programma i match di ritorno, tra cui ovviamente quello tra Germania e Italia con i tedeschi favoriti per il passaggio del turno in virtù del successo dell'andata.

Impegno casalingo per la Spagna che, dopo il 2-2 maturato in Olanda, cerca il pass per le semifinali dove affronterebbe una tra Francia e Croazia: 'Bleus' costretti a rimontare il pesante 2-0 subìto in trasferta.

Nell'altro quarto la Danimarca cercherà di difendere l'1-0 inflitto davanti al proprio pubblico al Portogallo: decisiva la rete dell'ex atalantino Hojlund.