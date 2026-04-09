SC Freiburg v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Claudio D'Amato

Quarti di finale Europa League e Conference: risultati e marcatori delle partite di andata

I risultati delle altre partite dell'andata dei quarti: in Europa League pari in Braga-Betis e Porto-Nottingham Forest, mentre il Friburgo cala il tris contro il Celta. In Conference sorridono Rayo, Mainz e Shakhtar.

  • ANDATA QUARTI EUROPA LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI

    Bologna-Aston Villa 1-3 / Marcatori: 44' Konsa (A), 51' Watkins (A), 90' Rowe (B), 94' Watkins (B)

    Braga-Betis 1-1 / Marcatori: 5' Grillitsch (BRA), 63' Altimira (BET)

    Friburgo-Celta Vigo 3-0 / Marcatori: 10' Grifo, 32' Beste, 78' Ginter

    Porto-Nottingham Forest 1-1 / Marcatori: 11' William Gomes (P), 13' aut. Fernandes (N)




  • ANDATA QUARTI CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI

    Crystal Palace-Fiorentina 3-0 / Marcatori: 24' rig. Mateta, 31' Mitchell, 90' Sarr

    Mainz-Strasburgo 2-0 / Marcatori: 11' Sano, 19' Posch

    Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0 / Marcatori: 2' Akhomach, 47' pt Lopez, 74' Palazon

    Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar 3-0 / Marcatori: 72' Pedrinho, 81' Alisson, 83' Alisson

