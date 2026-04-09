Quarti di finale Europa League e Conference: risultati e marcatori delle partite di andata
Pubblicità
ANDATA QUARTI EUROPA LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI
Bologna-Aston Villa 1-3 / Marcatori: 44' Konsa (A), 51' Watkins (A), 90' Rowe (B), 94' Watkins (B)
Braga-Betis 1-1 / Marcatori: 5' Grillitsch (BRA), 63' Altimira (BET)
Friburgo-Celta Vigo 3-0 / Marcatori: 10' Grifo, 32' Beste, 78' Ginter
Porto-Nottingham Forest 1-1 / Marcatori: 11' William Gomes (P), 13' aut. Fernandes (N)
ANDATA QUARTI CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI
Crystal Palace-Fiorentina 3-0 / Marcatori: 24' rig. Mateta, 31' Mitchell, 90' Sarr
Mainz-Strasburgo 2-0 / Marcatori: 11' Sano, 19' Posch
Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0 / Marcatori: 2' Akhomach, 47' pt Lopez, 74' Palazon
Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar 3-0 / Marcatori: 72' Pedrinho, 81' Alisson, 83' Alisson
- PubblicitàPubblicità