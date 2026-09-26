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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Quanto torna Yildiz? Il turco rientra a Torino: le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio e le novità sui tempi di recupero

Serie A
Juventus

Ancora in stampelle e col tutore al piede operato, Yildiz ha fatto rientro a Torino ma la Juventus non vuole forzare sui tempi di recupero. Il ritorno in campo del turco potrebbe slittare di qualche settimana rispetto al previsto.

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Tempi ancora lunghi per il ritorno in campo di Kenan Yildiz.

L'infortunio subito nella prima giornata di campionato a Frosinone, d'altronde, è stato serio. E il rientro dovrà essere graduale per non rischiare pericolose ricadute.

Ecco perché la Juventus non intende forzare e aspetta con pazienza il suo numero 10.

Ma come sta andando il recupero di Kenan Yildiz? Di seguito le ultime novità sulle condizioni dell'attaccante bianconero.

  • YILDIZ TORNA A TORINO

    Kenan Yildiz è stato operato il 31 agosto 2026 per la frattura al quinto metatarso rimediata durante Frosinone-Juventus.

    L'intervento è stato eseguito all'Hessingpark-Clinic di Ratisbona, sua città natale, dove Yildiz ha trascorso anche le prime settimane di riabilitazione.

    Adesso però il turco è rientrato a Torino per alcuni controlli di routine al J-Medical, necessari per valutare come procede il recupero post-operatorio.

    Yildiz si è presentato ancora in stampelle e col tutore al piede.

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  • I TEMPI DI RECUPERO SI ALLUNGANO?

    La speranza iniziale della Juventus era quella di riavere Yildiz a disposizione a ridosso della prossima sosta dedicata alle nazionali.

    Nella migliore delle ipotesi, dunque, il turco tornerebbe entro il 20 novembre. Non è escluso però che i tempi possano allungarsi per una questione di prudenza.

    Nessuno vuole correre il rischio di ricadute che comprometterebbero di fatto l'intera stagione di Yildiz.

    Ecco perché per rivederlo in campo, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', potrebbe essere necessario aspettare dicembre 2026.

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  • IL PERCORSO DOPO L'OPERAZIONE

    Come dicevamo sopra la strategia della Juventus sul recupero di Kenan Yildiz è chiara: massima cautela.

    Il numero 10 bianconero deve seguire un percorso che porti alla completa guarigione dell'osso ma deve anche riuscire a mantenere per quanto possibile la sua massa muscolare durante il periodo di inattività forzata.

    Questo comporterà molto lavoro senza pallone, che verrà inserito solo nell'ultima fase per evitare di stressare il piede.

    La Juventus d'altronde nel ruolo ha varie alternative: da Alajbegovic a Boga, prossimo al recupero dopo un problema muscolare, passando per Nico Gonzalez e il solito McKennie.

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  • QUANDO TORNA YILDIZ

    Kenan Yildiz insomma salterà ancora parecchie partite con la Juventus.

    Il turco non ci sarà sicuramente contro Lazio, Rennes, Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina.

    E potrebbe restare a riposo anche dopo la sosta di novembre saltando due gare sulla carta non proibitive contro Venezia e Omonia Nicosia.

    Il rientro in campo di Yildiz potrebbe avvenire contro il Como domenica 29 novembre o tre giorni dopo in Coppa Italia.

    Entro la fine dell'anno comunque il numero 10 della Juventus dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti, pronto a dare il suo decisivo contributo nel 2027 e al top della forma.

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