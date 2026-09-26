Quanto torna Yildiz? Il turco rientra a Torino: le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio e le novità sui tempi di recupero

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Tempi ancora lunghi per il ritorno in campo di Kenan Yildiz.
L'infortunio subito nella prima giornata di campionato a Frosinone, d'altronde, è stato serio. E il rientro dovrà essere graduale per non rischiare pericolose ricadute.
Ecco perché la Juventus non intende forzare e aspetta con pazienza il suo numero 10.
Ma come sta andando il recupero di Kenan Yildiz? Di seguito le ultime novità sulle condizioni dell'attaccante bianconero.