Quanto ha incassato l'Inter dalla Champions League: record di ricavi per una squadra italiana

Con il raggiungimento della finale, il club nerazzurro ha ulteriormente aumentato il record di incassi: tutte le cifre dalla Champions.

La qualificazione in finale di Champions è per l'Inter un grandissimo traguardo sportivo, soprattutto considerando il percorso dei nerazzurri che hanno eliminato Bayern Monaco e Barcellona ma è altrettanto importante dal punto di vista economico.

Il club nerazzurro infatti concluderà questa stagione con ricavi record non solo nella sua storia ma in generale per una squadra italiana. Già prima della qualificazione in finale l'Inter aveva toccato quote di incassi mai raggiunte prima ma adesso ha incrementato la differenza con il passato.

Anche rispetto alla stagione 2022/2023, in cui i nerazzurri arrivarono in finale di Champions, c'è stato un netto aumento di ricavi.