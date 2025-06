Quanto guadagna la Juventus dall'accordo con WhiteBIT: cos'è il nuovo sponsor e cosa prevede la sponsorizzazione di manica fino al 2028

Partnership triennale da 15 milioni tra Juventus e WhiteBIT: la piattaforma di criptovalute sulla manica a partire dal Mondiale per Club 2025.

La Juventus ha annunciato una nuova e significativa partnership commerciale con WhiteBIT, una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per volume di traffico. L'accordo, che avrà durata triennale, renderà WhiteBIT l’Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del club bianconero.

A partire dal Mondiale per Club 2025, il logo dell’azienda sarà ben visibile sulla manica delle maglie della prima squadra maschile, e lo resterà per tre stagioni: 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la collaborazione ha un valore stimato di circa 5 milioni di euro a stagione, per un totale di 15 milioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta di una cifra in linea con l’intesa precedente siglata con Azimut, ma con una parte fissa più elevata e una componente variabile ridotta.

La partnership è stata presentata dal club come un’alleanza strategica volta a sostenere l’innovazione, l’interazione con i tifosi e l'espansione digitale della società.