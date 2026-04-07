Quanto guadagna Ancelotti dopo il rinnovo col Brasile: lo stipendio da ct e i dettagli del nuovo contratto

Il Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale 2026 è stato inserito nel Gruppo C insieme a Marocco, Haiti e Scozia e tutte e tre le partite si giocheranno negli Stati Uniti (il resto del torneo è diviso tra Canada e Messico). Arrivato a maggio scorso sulla panchina della Seleçao, un mese dopo aveva centrato la qualificazione al torneo grazie all'ultima vittoria decisiva col Paraguay per 1-0, e nelle amichevoli pre Mondiale ha vinto con la Croazia e perso con la Francia. Da capire come gestirà Neymar, la sua mancata convocazione per le ultime amichevoli in patria è diventato un vero e proprio caso. La sua presenza al Mondiale resta in dubbio.



