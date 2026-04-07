Il lavoro di Carlo Ancelotti sta piacendo alla federazione brasiliana, che in queste settimane ha voluto far sentire la fiducia nei confronti dell'allenatore italiano rinnovandogli il contratto da ct della Seleçao. In attesa dell'annuncio ufficiale, a dare l'indiscrezione è stato il canale brasiliano di ESPN che ha rivelato anche alcuni dettagli e retroscena legati al nuovo accordo tra Ancelotti e il Brasile.
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Quanto guadagna Ancelotti dopo il rinnovo col Brasile: lo stipendio da ct e i dettagli del nuovo contratto
DETTAGLI E CIFRE DELL'ACCORDO
Secondo quanto riportato, lo stipendio del ct sarà sempre di 10 milioni di euro all'anno, la stessa cifra concordata in precedenza; cambieranno, invece, i termini del nuovo contratto, che sarà suddiviso in due parti: l'accordo iniziale sarà di due anni, al termine dei quali scatterà un rinnovo automatico già concordato nei dettagli e che avrà la durata di altri due anni, in modo da arrivare insieme al Mondiale 2030. Per quanto riguarda lo staff, l'ingaggio dei collaboratori di Ancelotti aumenterà su precisa richiesta dell'allenatore, accontentato dalla federazione.
IL BRASILE AL MONDIALE E IL CASO NEYMAR
Il Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale 2026 è stato inserito nel Gruppo C insieme a Marocco, Haiti e Scozia e tutte e tre le partite si giocheranno negli Stati Uniti (il resto del torneo è diviso tra Canada e Messico). Arrivato a maggio scorso sulla panchina della Seleçao, un mese dopo aveva centrato la qualificazione al torneo grazie all'ultima vittoria decisiva col Paraguay per 1-0, e nelle amichevoli pre Mondiale ha vinto con la Croazia e perso con la Francia. Da capire come gestirà Neymar, la sua mancata convocazione per le ultime amichevoli in patria è diventato un vero e proprio caso. La sua presenza al Mondiale resta in dubbio.
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