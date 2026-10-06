Quanto è costato Diego Moreira al Milan: le cifre ufficiali e tutti i bonus del trasferimento dallo Strasburgo

Il trasferimento di Moreira al Milan è stato a titolo definitivo, e questo si sapeva già. La cifra base che il club rossonero ha accettato di sborsare per regalare l'ex Chelsea a Ruben Amorim supera di poco i 51 milioni di euro: 51.282.051 euro, per la precisione.

Ma si tratta, appunto, della cifra di partenza. A farla lievitare saranno alcuni bonus, sempre che questi vengano raggiunti nel corso dell'attuale stagione sia dal Milan sia dallo stesso Moreira.