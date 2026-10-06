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Diego Moreira MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Quanto è costato Diego Moreira al Milan: le cifre ufficiali e tutti i bonus del trasferimento dallo Strasburgo

Calciomercato
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D. Moreira

L'esterno belga è arrivato in estate a titolo definitivo, firmando un contratto di cinque anni: svelati i dettagli dell'affare chiuso alla fine di agosto.

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Diego Moreira ha immediatamente giustificato l'hype scatenatosi attorno al suo arrivo al Milan: storia di un mese e mezzo fa, operazione ufficializzata il 20 agosto.

In attesa della conclusione della sosta per le Nazionali e del conseguente ritorno della Serie A, ecco che le cifre ufficiali del trasferimento in Italia del mancino belga dallo Strasburgo, con tanto di contratto firmato fino al 2031, sono venute alla luce.

A svelarle è stato il sito specializzato Calcio e Finanza, venuto in possesso dei documenti tra Strasburgo e Milan e in grado di consultare i dettagli dell'affare.


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  • QUANTO HA SPESO IL MILAN

    Il trasferimento di Moreira al Milan è stato a titolo definitivo, e questo si sapeva già. La cifra base che il club rossonero ha accettato di sborsare per regalare l'ex Chelsea a Ruben Amorim supera di poco i 51 milioni di euro: 51.282.051 euro, per la precisione.

    Ma si tratta, appunto, della cifra di partenza. A farla lievitare saranno alcuni bonus, sempre che questi vengano raggiunti nel corso dell'attuale stagione sia dal Milan sia dallo stesso Moreira.

  • I BONUS SUL RENDIMENTO INDIVIDUALE

    Per quanto riguarda i bonus individuali, intanto, il Milan dovrà versare allo Strasburgo altri 2.051.282 euro sotto forma di bonus nel caso Moreira, in una singola stagione tra questa e le prossime, collezioni almeno 10 tra goal e assist. Bonus che potrà scattare solo una volta.

    Si passa poi al bonus relativo alle presenze che Moreira sarà in grado di mettere assieme: nel caso il mancino giochi almeno 15 volte da titolare in stagione, almeno per 45 minuti, allo Strasburgo andrà un altro bonus pari a 1.025.641 euro. Come spiega Calcio e Finanza, "questo bonus può scattare per tutta la durata del contratto di Moreira, ma sarà riconosciuto allo Strasburgo solamente due volte".

    Nel caso Moreira dovesse guadagnarsi il rinnovo con il Milan, infine, i rossoneri saranno costretti a riconoscere un altro bonus allo Strasburgo: bonus che sarebbe di 2.051.282 euro. Il tetto massimo è di due rinnovi, ovvero 4.102.564 euro di bonus.

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  • I BONUS SUL RENDIMENTO DI SQUADRA

    Per quanto riguarda i bonus di squadra, in caso di qualificazione alla Champions League da parte del Milan allo Strasburgo andranno 1.025.641 euro: in questo caso non c'è un tetto massimo di approdi nell'Europa principale. Attenzione, però: per far scattare questo bonus, Moreira dovrà giocare almeno 2000 minuti in Serie A.

    E in caso di qualificazione all'Europa League, come accaduto a maggio? Anche qui lo Strasburgo si vedrebbe riconoscere un bonus, ma inferiore, seppure alle stesse condizioni per quanto riguarda le presenze: 256.000 euro.

    Se il Milan dovesse conquistare lo Scudetto, il Milan dovrebbe invece riconoscere altri 1.538.461 euro. Bonus che andrebbe a sommarsi a quello per la qualificazione in Champions League, non a sostituirlo. E sempre a patto che Moreira collezioni almeno 2000 minuti in campionato.

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  • LA CIFRA POTENZIALE TOTALE

    In generale, come rivelato ancora da Calcio e Finanza, c'è un tetto massimo per quanto riguarda tutti questi bonus, ovvero quelli relativi a presenze, rinnovo e rendimento di squadra: 14.358.974 euro. Oltre non si potrà andare.

    A questa cifra vanno però aggiunti i già citati 2.051.282 nel caso Moreira superi la doppia cifra tra goal e assist: bonus che, come detto, è valido solo una volta.

    La cifra potenziale totale, quindi, nel caso scattino tutti questi bonus? 67,8 milioni di euro circa.

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  • LA PERCENTUALE SULLA FUTURA RIVENDITA

    L'accordo tra Milan e Strasburgo, infine, prevede anche la classica percentuale sulla futura rivendita. Ma anche in questo caso, nel contratto sono state inserite delle formule piuttosto particolari.

    Se il Milan cederà Moreira a un altro club per meno di 10 milioni, allo Strasburgo non andrà nemmeno un euro. Da 10 a 50 milioni, invece, i francesi incasserebbero 4 milioni: si tratta del 10% della differenza tra 10 e 50, ovvero 40 milioni. In caso di cessione da 50 a 55 milioni, ai francesi ne andrebbero 5. Tra i 65 e i 70 milioni, invece, la cifra scenderebbe a 3. Da 70 a 100 milioni, invece, il Milan dovrebbe riconoscerne 6,75 allo Strasburgo.

    E nel caso Moreira venisse ceduto per oltre 100 milioni? Allo Strasburgo andrebbe il 25% della differenza tra la cifra incassata dai rossoneri e i 100 milioni stessi.

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