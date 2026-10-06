Quanto è costato Diego Moreira al Milan: le cifre ufficiali e tutti i bonus del trasferimento dallo Strasburgo

Diego Moreira ha immediatamente giustificato l'hype scatenatosi attorno al suo arrivo al Milan: storia di un mese e mezzo fa, operazione ufficializzata il 20 agosto.
In attesa della conclusione della sosta per le Nazionali e del conseguente ritorno della Serie A, ecco che le cifre ufficiali del trasferimento in Italia del mancino belga dallo Strasburgo, con tanto di contratto firmato fino al 2031, sono venute alla luce.
A svelarle è stato il sito specializzato Calcio e Finanza, venuto in possesso dei documenti tra Strasburgo e Milan e in grado di consultare i dettagli dell'affare.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.