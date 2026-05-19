Quanti soldi vale la qualificazione in Champions League? Le cifre garantite, cos’è il "Value" e quanto perderebbero Juventus, Milan e Roma in caso di mancato accesso

La semplice partecipazione alla Champions League per un club di Serie A vale una cifra minima che oscilla fra i 45 e i 50 milioni. Si arriva a questa somma tramite il bonus di partecipazione fisso, che sfiora i 19 milioni e il pilastro Value (il vecchio market pool), che è determinato dai diritti televisivi e alla posizione del club nel ranking. Qui si arriva intorno ai 30 milioni. Va, altresì, considerato poi che ogni risultato positivo in Champions vale dei bonus: una vittoria frutta oltre 2 milioni, un pareggio 700 mila euro: a questi soldi va aggiunto il posizionamento finale nella League Phase. 275mila euro sono garantiti per l’ultimo posto, 11 milioni sono il premio per gli ottavi, 12,5 per i quarti, 15 per le semifinali e 18 alle finaliste (che diventano 25 in caso di vittoria). Tutto questo senza considerare i ricavi da stadio (botteghino, merchandising, ecc).

Il giro d’affari intorno all’UCL, insomma, parte da una base di 55-60 milioni senza tenere in considerazione biglietti per le 4 partite garantite dalla League Phase e sponsor. Un ricavo che può gonfiarsi fino a 150/160 in caso di sollevamento del trofeo. Basti pensare che, in soli premi UEFA, ha incassato 137 milioni dall’edizione 2024/25, in cui i nerazzurri sono arrivati in finale.