Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Quanti soldi vale la qualificazione in Champions League? Le cifre garantite, cos’è il "Value" e quanto perderebbero Juventus, Milan e Roma in caso di mancato accesso

Champions League
Serie A

La Serie A in attesa di sapere chi, insieme a Inter e Napoli, giocherà Champions ed Europa League: quanto cambia a livello economico la partecipazione all’una o all’altra competizione.

Pubblicità

Milan, Roma, Como, Juventus. Sono queste le quattro squadre che, in Serie A, sono ancora in corsa per un posto in Champions League. Un obiettivo comune, importantissimo a livello sportivo, ancor più pesante se rapportato all’aspetto economico.

Partecipare al torneo continentale più prestigioso vale tanti soldi, oltre al prestigio che ne consegue, che comporta effetti collaterali su sponsorizzazioni, occasioni di calciomercato e appeal.

Ma, fattivamente, entrare in Champions o in Europa League quanto sposta a livello economico?

Andiamo per gradi.

  • champions league trophyGetty Images

    QUANTO VALE QUALIFICARSI ALLA CHAMPIONS LEAGUE?

    La semplice partecipazione alla Champions League per un club di Serie A vale una cifra minima che oscilla fra i 45 e i 50 milioni. Si arriva a questa somma tramite il bonus di partecipazione fisso, che sfiora i 19 milioni e il pilastro Value (il vecchio market pool), che è determinato dai diritti televisivi e alla posizione del club nel ranking. Qui si arriva intorno ai 30 milioni. Va, altresì, considerato poi che ogni risultato positivo in Champions vale dei bonus: una vittoria frutta oltre 2 milioni, un pareggio 700 mila euro: a questi soldi va aggiunto il posizionamento finale nella League Phase. 275mila euro sono garantiti per l’ultimo posto, 11 milioni sono il premio per gli ottavi, 12,5 per i quarti, 15 per le semifinali e 18 alle finaliste (che diventano 25 in caso di vittoria). Tutto questo senza considerare i ricavi da stadio (botteghino, merchandising, ecc).

    Il giro d’affari intorno all’UCL, insomma, parte da una base di 55-60 milioni senza tenere in considerazione biglietti per le 4 partite garantite dalla League Phase e sponsor. Un ricavo che può gonfiarsi fino a 150/160 in caso di sollevamento del trofeo. Basti pensare che, in soli premi UEFA, ha incassato 137 milioni dall’edizione 2024/25, in cui i nerazzurri sono arrivati in finale. 

    • Pubblicità
  • europa league trophyGetty Images

    QUANTO VALE QUALIFICARSI ALL’EUROPA LEAGUE?

    L’Europa League ha un meccanismo di premialità praticamente identico alla Champions, seppur ovviamente con cifre più basse. Il bonus di partecipazione passa dai 19 milioni della Champions ai 4,3 dell’UEL, a cui va aggiunto il Value, fra gli 8 e i 12 milioni. In più, ogni vittoria vale 450mila euro, ogni pari 150. Gli ottavi di finale in Europa League valgono circa 2 milioni, i quarti 2,5, la semifinale 4,2 e la finale ben 7, che diventano 13 per chi la vince. Insomma: la cifra minima garantita dalla partecipazione in Europa League è una di circa 20 milioni, che possono lievitare a un massimo di 55-60 in caso di vittoria finale. 


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    LA DIFFERENZA ECONOMICA FRA CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

    Per Juventus, Milan e Roma, club italiani storici e con un Value elevato, partecipare alla Champions o all’Europa League cambia molto. Si parla, infatti, della possibilità di incassare 55/60 milioni garantiti o di prenderne 17/20. Questo senza considerare gli accordi interni dei club: bonus con gli sponsor legati alla partecipazione alla Champions, botteghini, ricavi da merchandising. Più contenuto, in maniera consequenziale, il discorso Como: è chiaro che anche sul Lago arrivare fra le prime quattro permetterebbe di incamerare più soldi, ma è anche vero che per struttura e obiettivi iniziali dei lariani questo è probabilmente meno fondamentale per il business plan.

  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    LA JUVE RISCHIA DI PIÙ?

    Forse, fra le tre big in corsa, quella che rischia di più è la Juventus. Sia il Milan che la Roma non hanno partecipato alla Champions quest’anno “abituandosi” alle cifre economiche inferiori. I bianconeri, invece, rischiano un colpo economico pesante: già nel 2024, quando la Juve venne esclusa dalle competizioni UEFA, gli amministratori riportarono nei documenti ufficiali un danno di 90-95 milioni di euro, tra premi UEFA, diritti tv, stadio, sponsorizzazioni e merchandising. In caso di mancato accesso alla UCL il club piemontese non rivivrebbe un disastro simile, in quanto comunque ci sarebbe il paracadute Europa League, ma certamente chi resterà fuori dalle prime quattro dovrà rivedere, al ribasso, i propri conti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità