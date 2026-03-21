Quanti rigori ha calciato Locatelli in carriera? Netto il dato a favore di quelli segnati

Luciano Spalletti è finito nel mirino dei tifosi della Juventus dopo il rigore sbagliato da Locatelli nei minuti finali del match pareggiato 1-1 contro il Sassuolo.
Nonostante Kenan Yildiz fosse pronto a calciare dagli undici metri per provare a regalare il 2-1 a Madama, il tecnico livornese ha chiesto che a calciare fosse il centrocampista.
Risultato, brutta conclusione di Locatelli parata agevolmente da Muric e pareggio finale allo Stadium. Spalletti nel ciclone, ma il tecnico ha scelto l'ex di gara per dei dati chiarissimi relativi a questa stagione e in generale.