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Locatelli Juventus Sassuolo Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Quanti rigori ha calciato Locatelli in carriera? Netto il dato a favore di quelli segnati

Contro il Sassuolo il centrocampista della Juventus ha tirato il nono rigore della sua carriera tra Serie A e altri tornei, il terzo in questa stagione.

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Luciano Spalletti è finito nel mirino dei tifosi della Juventus dopo il rigore sbagliato da Locatelli nei minuti finali del match pareggiato 1-1 contro il Sassuolo.

Nonostante Kenan Yildiz fosse pronto a calciare dagli undici metri per provare a regalare il 2-1 a Madama, il tecnico livornese ha chiesto che a calciare fosse il centrocampista.

Risultato, brutta conclusione di Locatelli parata agevolmente da Muric e pareggio finale allo Stadium. Spalletti nel ciclone, ma il tecnico ha scelto l'ex di gara per dei dati chiarissimi relativi a questa stagione e in generale.

  • I RIGORI SEGNATI DA LOCATELLI

    Prima del penalty di Juventus-Sassuolo, Manuel Locatelli aveva segnato otto goal in carriera. Due di questi sono arrivati in questa stagione contro Galatasaray e Udinese, mentre lo scorso anno aveva siglato un rigore contro il Venezia.

    Andando indietro a prima del 2024/2025, Locatelli non tirava un rigore dai tempi del Sassuolo e in particolare dal 2020/2021, quando segnò nelle partite di Serie A contro Parma e Sassuolo.

    Completano il dato dei rigori, come riporta Transfermakt, quelli con l'Italia Under 21 nel 2019 e con la maglia del Milan Primavera nel 2016.

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  • I RIGORI SBAGLIATI DA LOCATELLI

    Il brutto rigore parato da Muric durante la ripresa di Juventus-Sassuolo è di fatto il primo sbagliato da Locatelli in carriera.

    Nonostante le polemiche dei tifosi per la scelta di Spalletti di far tirare dagli undici metri al centrocampista bianconero e non a Yildiz, l'ex di gara non aveva di fatto mai sbagliato con le maglie di Milan, Italia Under 21, Sassuolo e la stessa Juventus.

    "E' venuto e mi ha detto che si sentiva di batterlo, eran due o tre che volevano batterlo ma lui è il rigorista" le parole di Spalletti a fine partita. "Va bene così, i rigori si possono anche sbagliare".

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  • I RIGORI STAGIONALI DELLA JUVE

    Quello tirato da Locatelli in Juventus-Sassuolo è stato il settimo stagionale per i bianconeri nelle varie competizioni, con soli quattro segnati.

    Prima di Locatelli avevano sbagliato sia Yildiz che David, rispettivamente contro Cremonese e Lecce: nel primo caso il risultato finale fu comunque di 2-0 per la Juventus, mentre nel secondo non mancarono le accuse al canadese per l'1-1 del match.

    I goal segnati dalla Juventus su rigore sono stati i già citati due di Locatelli contro Udinese e Galatasaray (Coppa Italia e Champions League), ma anche i due di Yildiz e Vlahovic, anch'essi contro i friulani, ma nel match di campionato dello scorso 29 ottobre.

  • RIGORI A FAVORE E CONTRO: LA CLASSIFICA IN SERIE A

    RIGORI A FAVORE

    1. Genoa: 7

    2. Milan: 7

    3. Pisa: 7

    4. Como: 6

    5. Fiorentina: 6

    6. Inter: 6

    7. Torino: 6

    8. Bologna: 5

    9. Roma: 5

    10. Udinese 5

    11. Lazio: 4

    12. Juventus: 4

    13. Napoli: 4

    14. Sassuolo: 4

    15. Atalanta: 3

    16. Verona: 3

    17. Lecce: 2

    18. Parma: 2

    19. Cremonese: 2

    20. Cagliari: 1

    RIGORI CONTRO

    1. Milan: 8

    2. Napoli: 8

    3. Udinese: 7

    4. Fiorentina: 6

    5. Lecce: 6

    6. Genoa 5

    7. Parma: 5

    8. Pisa: 5

    9. Como: 4

    10. Lazio: 4

    11. Sassuolo: 4

    12. Torino: 4

    13. Verona: 4

    14. Bologna: 3

    15. Cremonese: 3

    16. Atalanta: 2

    17. Cagliari: 2

    18. Inter: 2

    19. Juventus: 1

    20. Roma: 1

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