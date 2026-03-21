Quanti rigori ha calciato Locatelli in carriera? Netto il dato a favore di quelli segnati

Quello tirato da Locatelli in Juventus-Sassuolo è stato il settimo stagionale per i bianconeri nelle varie competizioni, con soli quattro segnati.

Prima di Locatelli avevano sbagliato sia Yildiz che David, rispettivamente contro Cremonese e Lecce: nel primo caso il risultato finale fu comunque di 2-0 per la Juventus, mentre nel secondo non mancarono le accuse al canadese per l'1-1 del match.

I goal segnati dalla Juventus su rigore sono stati i già citati due di Locatelli contro Udinese e Galatasaray (Coppa Italia e Champions League), ma anche i due di Yildiz e Vlahovic, anch'essi contro i friulani, ma nel match di campionato dello scorso 29 ottobre.