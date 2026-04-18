Quanti punti mancano all'Inter per lo Scudetto: inizia il countdown, già la prossima a Torino può essere festa

Dopo la prossima giornata di campionato resteranno solo quattro partite da disputare, cosa che si tradurrà ovviamente in 12 punti disponibili.
L'Inter dunque potrebbe laurearsi campione d'Italia già al termine della trentaquattresima giornata, nel caso in cui dovesse riuscire a portare il suo vantaggio sulla seconda in classifica a 13 o più lunghezze.
Ai nerazzurri dunque, nella prossima giornata (affronteranno il Torino in trasferta), basterà fare un punto in più rispetto alle dirette inseguitrici per festeggiare la conquista del titolo.
Le possibili combinazioni:
L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) vincono: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta
L'Inter vince e il Napoli (ed eventualmente il Milan) pareggia: 14 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia
L'Inter vince e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perde: 15 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia
L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) pareggiano: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta
L'Inter pareggia e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perde: 13 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia
L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perdono: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta
L'Inter perde e il Napoli (ed eventualmente il Milan) vince: il distacco si riduce, corsa Scudetto ancora aperta
L'Inter dunque sarà campione d'Italia con una vittoria ed un mancato successo delle più dirette inseguitrici, o con un pareggio ed una sconfitta delle più dirette inseguitrici.