Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Quanti punti mancano all'Inter per lo Scudetto: inizia il countdown, già la prossima a Torino può essere festa

Serie A
Inter
Milan
Napoli

L'Inter è ad un passo dal conquistare il ventunesimo Scudetto della sua storia: i punti che le mancano per arrivare al traguardo.

Pubblicità

Solo fino a poche settimane fa si parlava di una corsa Scudetto potenzialmente riaperta, oggi in casa Inter è di fatto partito ufficialmente il tanto atteso countdown.

La sconfitta interna patita dal Napoli contro la Lazio nel trentatreesimo turno di Serie A ha spinto con ulteriore forza i nerazzurri verso la conquista del loro ventunesimo titolo di campioni d'Italia.

Al netto di crolli tanto clamorosi quanto imprevedibili, la compagine guidata da Cristian Chivu si appresta a cucirsi sul petto quel tricolore ormai distante solo pochissime lunghezze.

Ma quanti punti mancano all'Inter per festeggiare la conquista dello Scudetto?

  • LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO

    Grazie all'ultima vittoria ottenuta a San Siro per 3-0 contro il Cagliari, l'Inter si è portata a quota 78 in classifica.

    Il Napoli invece, perdendo in casa contro la Lazio, è rimasto fermo a quota 66 al secondo posto.

    Al termine del trentatreesimo turno di campionato, i partenopei potrebbero ancora essere raggiunti in classifica dal Milan che, in caso di successo sul campo del Verona, si porterebbe proprio a 66.

    La classifica delle prime tre in classifica:

    Inter - 78 punti

    Napoli - 66 punti

    Milan - 63 punti *

    il Milan ha una partita in meno: quella da giocare domenica sul campo del Verona


    • Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-CAGLIARIAFP

    QUANTI PUNTI MANCANO ALL'INTER PER LO SCUDETTO

    Considerando che al termine del trentatreesimo turno di Serie A mancheranno solo cinque partite da giocare, i punti che il campionato metterà ancora a disposizione per le squadre in corsa per lo Scudetto saranno 15.

    Questo vuol dire che il Napoli, vincendo tutte le gare restanti, potrebbe spingersi al massimo fino a quota 81 e lo stesso potrebbe fare il Milan nel caso in cui riuscisse a battere il Verona.

    Tenendo conto che ha già totalizzato 78 punti, all'Inter ne basterebbero dunque appena quattro per vincere il suo ventunesimo Scudetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LO SPAREGGIO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    All'Inter non basterebbero eventualmente solo altri tre punti per laurearsi matematicamente campione d'Italia.

    In caso, infatti, di arrivo in parità, sarebbe uno spareggio a decretare la vincitrice dello Scudetto.

    Per questo motivo, sono quattro i punti dei quali i nerazzurri hanno ancora bisogno di ottenere nei prossimi cinque turni per avere l'assoluta certezza di cucirsi il tricolore sul petto.

  • Barella Inter CagliariGetty

    COL TORINO IL PRIMO MATCH POINT

    Dopo la prossima giornata di campionato resteranno solo quattro partite da disputare, cosa che si tradurrà ovviamente in 12 punti disponibili.

    L'Inter dunque potrebbe laurearsi campione d'Italia già al termine della trentaquattresima giornata, nel caso in cui dovesse riuscire a portare il suo vantaggio sulla seconda in classifica a 13 o più lunghezze.

    Ai nerazzurri dunque, nella prossima giornata (affronteranno il Torino in trasferta), basterà fare un punto in più rispetto alle dirette inseguitrici per festeggiare la conquista del titolo.

    Le possibili combinazioni:

    L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) vincono: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta

    L'Inter vince e il Napoli (ed eventualmente il Milan) pareggia: 14 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia

    L'Inter vince e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perde: 15 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia

    L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) pareggiano: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta

    L'Inter pareggia e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perde: 13 punti di vantaggio, Inter campione d'Italia

    L'Inter e il Napoli (ed eventualmente il Milan) perdono: 12 punti di vantaggio, corsa Scudetto ancora aperta

    L'Inter perde e il Napoli (ed eventualmente il Milan) vince: il distacco si riduce, corsa Scudetto ancora aperta

    L'Inter dunque sarà campione d'Italia con una vittoria ed un mancato successo delle più dirette inseguitrici, o con un pareggio ed una sconfitta delle più dirette inseguitrici.

  • Pubblicità
    Pubblicità